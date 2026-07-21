اثر هنرمند کرمانشاهی در رویداد بینالمللی ارمنستان برگزیده شد
پوستر طراحیشده توسط مهدی اسدیتبار، هنرمند و طراح گرافیک کرمانشاهی، برای دومین سال متوالی در میان آثار برگزیده مسابقه بینالمللی پوستر تئاتر ارمنستان قرار گرفت و افتخاری دیگر برای هنر گرافیک ایران در عرصه جهانی رقم زد.
به گزارش ایلنا، مهدی اسدیتبار، هنرمند و طراح گرافیک استان کرمانشاه، با درخشش در یکی از معتبرترین رویدادهای بینالمللی طراحی پوستر، موفق شد برای دومین سال متوالی در فهرست آثار منتخب مسابقه بینالمللی پوستر تئاتر ارمنستان ۲۰۲۶ قرار گیرد.
این موفقیت در شرایطی به دست آمده است که مسابقه بینالمللی پوستر تئاتر ارمنستان هر ساله میزبان آثار طراحان برجسته از کشورهای مختلف جهان است و رقابت میان شرکتکنندگان در سطح بالایی برگزار میشود.
در این دوره از رقابت ها، یکهزار و ۷۰۸ اثر از سوی ۸۴۴ طراح گرافیک از کشورهای مختلف جهان به دبیرخانه مسابقه ارسال شد که پس از داوری، پوستر طراحیشده توسط مهدی اسدیتبار به عنوان یکی از آثار منتخب نهایی معرفی شد.
قرار گرفتن اثر این هنرمند کرمانشاهی در میان منتخبان این رقابت بینالمللی برای دومین سال پیاپی، بیانگر استمرار فعالیت حرفهای، خلاقیت هنری و نگاه نوآورانه وی در حوزه طراحی پوستر تئاتر است؛ موفقیتی که جایگاه هنر گرافیک ایران را در عرصههای بینالمللی بیش از پیش نمایان میکند.
مسابقه بینالمللی پوستر تئاتر ارمنستان از رویدادهای معتبر تخصصی در زمینه طراحی پوستر است که حضور و موفقیت هنرمندان در آن، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای هنر گرافیک کشورهای مختلف در سطح جهانی به شمار میرود.
موفقیت مهدی اسدیتبار در این رویداد، علاوه بر ثبت افتخاری دیگر برای استان کرمانشاه، نشاندهنده ظرفیت بالای هنرمندان ایرانی در رقابت با طراحان مطرح جهان و حضور مؤثر آنان در رویدادهای بینالمللی هنرهای تجسمی است.