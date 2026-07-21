سیامک بنایی نوازنده پیشکسوت تنبک در بیمارستان بستری است
سیامک بنایی نوازنده پیشکسوت تنبک در بیمارستان بستری است و مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با عیادت از روند درمان وی، اطلاع حاصل کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، سیدعباس عظیمی مدیرعامل این موسسه، با حضور در بیمارستان شهدای تجریش، ضمن عیادت از استاد سیامک بنایی نوازنده پیشکسوت تنبک در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند درمان این هنرمند پیشکسوت قرار گرفت.
در این دیدار، عظیمی با آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای استاد بنایی، بر جایگاه ارزشمند هنرمندان پیشکسوت در اعتلای موسیقی ایران تاکید کرد و حمایت و همراهی موسسه با اعضای خود را از مهمترین وظایف این مجموعه دانست.
بر اساس اعلام پزشکان معالج، روند درمان استاد بنایی رضایتبخش ارزیابی شده و پیشبینی میشود به زودی از بیمارستان مرخص شود.
سیامک بنایی از نوازندگان پیشکسوت و شناختهشده تنبک در موسیقی ایران است که طی چند دهه فعالیت هنری، در کنار جمعی از برجستهترین خوانندگان و نوازندگان موسیقی سنتی و کلاسیک ایرانی به اجرای برنامه و ضبط آثار موسیقایی پرداخته است.
وی همچنین سالها در زمینه آموزش تنبک فعالیت داشته و شاگردان بسیاری را به جامعه موسیقی کشور معرفی کرده است.
بنایی مدرک درجه یک هنری دارد و عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت است.