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رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان:

امام شهید برای جهان اسلام عزت آفرید

امام شهید برای جهان اسلام عزت آفرید
کد خبر : 1816138
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رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایان در افغانستان گفت: امام شهید، مجاهد از جان گذشته ای بود که عزت، آزادی، عظمت و شکوه را به جهان اسلام و انسانیت بازگرداند و با آگاهی، ایمان و اشتیاق، شربت شهادت را نوشید.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، محفل فرهنگی  «خانواده استوار، جامعه توانمند؛ نقش بانوان در تحکیم خانواده» با هدف تبیین جایگاه زن و خانواده در اندیشه اسلامی و گرامیداشت مقام زن در اندیشه امام شهید امت، با حضور جمعی از بانوان فرهیخته، استادان دانشگاه و حوزه، پژوهشگران، معلمان، دانشجویان، شاعران و فعالان قرآنی در مزارشریف برگزار شد.

در این مراسم، سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، حمیدرضا احمدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف و هیئت همراه، در کنار جمعی از شخصیت‌های علمی و فرهنگی افغانستانی نیز حضور داشتند.

حسینی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه زن در اندیشه اسلامی گفت: سطح علمی، معنویت و حضور بانوان فرهیخته در این محفل، مایه شکرگزاری در پیشگاه خداوند متعال است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بانوان افغانستان افزود: افغانستان با وجود چنین بانوان فرهیخته‌ای آینده‌ای روشن پیش رو دارد و در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، بانوان این سرزمین سهمی مؤثر و ماندگار خواهند داشت.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با تشریح اصول و مبانی اندیشه امام شهید در قبال خانه و جامعه افزود: ایشان خانواده و جامعه را دو رکن اساسی پیشرفت و تعالی می دانست. استحکام جامعه از خانواده آغاز می‌شود و زن در سه جایگاه دختر، همسر و مادر، محور اصلی استواری این بنیان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه زن در اندیشه اسلامی تأکید کرد: ارزش و کرامت زن، حقیقتی الهی است و نگاه اسلام به زن، نگاهی مبتنی بر عزت، هویت و کرامت انسانی است؛ نگاهی که با برداشت‌های افراطی و تفریطی تفاوت بنیادین دارد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از شخصیت امام شهید گفت: امام شهید، مجاهد از جان گذشته ای بود که عزت، آزادی، عظمت و شکوه را به جهان اسلام و انسانیت بازگرداند و با آگاهی، ایمان و اشتیاق، شربت شهادت را نوشید.

وی افزود: تأثیر شخصیت و اندیشه امام شهید پس از شهادت، بیش از گذشته در میان ملت‌های مسلمان آشکار شده و حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع، جلوه‌ای از محبت عمیق امت اسلامی به این شخصیت بزرگ بود.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همچنین با تبیین نگاه امام شهید به زن و خانواده اظهار کرد: نگاه ایشان به زن، نگاهی قرآنی، کرامت‌محور و تمدن‌ساز بود و در سیره عملی خود نیز احترام، محبت و تکریم بانوان را به زیباترین شکل به نمایش گذاشت.

وی با استناد به آیات قرآن کریم، از جمله آیه شریفه «وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً»، محبت و رحمت را اساس زندگی خانوادگی دانست و با اشاره به آیه «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا» تأکید کرد که خداوند محبت بندگان صالح را در دل‌های مردم قرار می‌دهد و امام شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مثال کامل و تام و تمام این آیه در عصر کنونی است.

حسینی در ادامه با معرفی کتاب «زن در آینه جمال و جلال الهی» اثر آیت‌الله عبدالله جوادی آملی، آن را از منابع مهم برای شناخت جایگاه زن در اندیشه اسلامی برشمرد و گفت: در منطق قرآن، زن و مرد در حقیقت انسانی و ارزش‌های الهی برابرند و تفاوت‌ها تنها در ویژگی‌های طبیعی و جسمانی است.

امام شهید برای جهان اسلام عزت آفریددر بخش پایانی این همایش، فاطمه حسینی، معاون حوزه علمیه حسنیه، با استناد به آیه ۲۱ سوره مبارکه روم، خانواده را بنیادی‌ترین نهاد جامعه معرفی کرد و نقش زنان و مادران را در ایجاد آرامش، مودت، تربیت نسل صالح و استحکام بنیان خانواده، نقشی اساسی و بی‌بدیل دانست.

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