رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان:
امام شهید برای جهان اسلام عزت آفرید
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایان در افغانستان گفت: امام شهید، مجاهد از جان گذشته ای بود که عزت، آزادی، عظمت و شکوه را به جهان اسلام و انسانیت بازگرداند و با آگاهی، ایمان و اشتیاق، شربت شهادت را نوشید.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، محفل فرهنگی «خانواده استوار، جامعه توانمند؛ نقش بانوان در تحکیم خانواده» با هدف تبیین جایگاه زن و خانواده در اندیشه اسلامی و گرامیداشت مقام زن در اندیشه امام شهید امت، با حضور جمعی از بانوان فرهیخته، استادان دانشگاه و حوزه، پژوهشگران، معلمان، دانشجویان، شاعران و فعالان قرآنی در مزارشریف برگزار شد.
در این مراسم، سید روحالله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، حمیدرضا احمدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف و هیئت همراه، در کنار جمعی از شخصیتهای علمی و فرهنگی افغانستانی نیز حضور داشتند.
حسینی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه زن در اندیشه اسلامی گفت: سطح علمی، معنویت و حضور بانوان فرهیخته در این محفل، مایه شکرگزاری در پیشگاه خداوند متعال است.
وی با اشاره به ظرفیتهای بانوان افغانستان افزود: افغانستان با وجود چنین بانوان فرهیختهای آیندهای روشن پیش رو دارد و در شکلگیری تمدن نوین اسلامی، بانوان این سرزمین سهمی مؤثر و ماندگار خواهند داشت.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با تشریح اصول و مبانی اندیشه امام شهید در قبال خانه و جامعه افزود: ایشان خانواده و جامعه را دو رکن اساسی پیشرفت و تعالی می دانست. استحکام جامعه از خانواده آغاز میشود و زن در سه جایگاه دختر، همسر و مادر، محور اصلی استواری این بنیان به شمار میرود.
وی با اشاره به جایگاه زن در اندیشه اسلامی تأکید کرد: ارزش و کرامت زن، حقیقتی الهی است و نگاه اسلام به زن، نگاهی مبتنی بر عزت، هویت و کرامت انسانی است؛ نگاهی که با برداشتهای افراطی و تفریطی تفاوت بنیادین دارد.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از شخصیت امام شهید گفت: امام شهید، مجاهد از جان گذشته ای بود که عزت، آزادی، عظمت و شکوه را به جهان اسلام و انسانیت بازگرداند و با آگاهی، ایمان و اشتیاق، شربت شهادت را نوشید.
وی افزود: تأثیر شخصیت و اندیشه امام شهید پس از شهادت، بیش از گذشته در میان ملتهای مسلمان آشکار شده و حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع، جلوهای از محبت عمیق امت اسلامی به این شخصیت بزرگ بود.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همچنین با تبیین نگاه امام شهید به زن و خانواده اظهار کرد: نگاه ایشان به زن، نگاهی قرآنی، کرامتمحور و تمدنساز بود و در سیره عملی خود نیز احترام، محبت و تکریم بانوان را به زیباترین شکل به نمایش گذاشت.
وی با استناد به آیات قرآن کریم، از جمله آیه شریفه «وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً»، محبت و رحمت را اساس زندگی خانوادگی دانست و با اشاره به آیه «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا» تأکید کرد که خداوند محبت بندگان صالح را در دلهای مردم قرار میدهد و امام شهید حضرت آیت الله العظمی خامنهای مثال کامل و تام و تمام این آیه در عصر کنونی است.
حسینی در ادامه با معرفی کتاب «زن در آینه جمال و جلال الهی» اثر آیتالله عبدالله جوادی آملی، آن را از منابع مهم برای شناخت جایگاه زن در اندیشه اسلامی برشمرد و گفت: در منطق قرآن، زن و مرد در حقیقت انسانی و ارزشهای الهی برابرند و تفاوتها تنها در ویژگیهای طبیعی و جسمانی است.
در بخش پایانی این همایش، فاطمه حسینی، معاون حوزه علمیه حسنیه، با استناد به آیه ۲۱ سوره مبارکه روم، خانواده را بنیادیترین نهاد جامعه معرفی کرد و نقش زنان و مادران را در ایجاد آرامش، مودت، تربیت نسل صالح و استحکام بنیان خانواده، نقشی اساسی و بیبدیل دانست.