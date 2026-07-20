به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در این نشست که جمعی از کارشناسان، سینما گران، مدیران و علاقمندان سینما حضور داشتند، علیرضا اسماعیلی معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی ضمن خوشامدگویی به حاضران با اشاره به نقش تکنولوژی در بهبود، توسعه، و جذب مخاطب سینما گفت: بخشی از وظایف ما ایجاد فضا و بستر مناسب برای کمک به توسعه و رشد سینماست و برای رسیدن به این هدف ما چند روش را در دستور کار قرار داده‌ایم. در یک مدل در شورای پژوهشی، فراخوانی بر اساس محورهای اعلام شده منتشر می شود، سپس طرح ها و پروپوزال های ارائه شده مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه ما تلاش می‌کنیم پژوهش‌های انجام شده را در سلسله نشست هایی تحت عنوان یافته های پژوهشی ارائه دهیم. این پژوهش ها در حوزه ها و موضوعات مختلف سینماست که از سوی افراد صاحبنظر، کارشناسان و اساتید دانشگاه انجام شده است.

وی در ادامه افزود: ما همچنین نشست هایی هم در حوزه مسائل فنی سینما برگزار می کنیم که بیشتر ناظر بر موضوعات فنی سینماست. درنشست اولی که با این موضوع برگزار شد با حضور کارشناسان مربوطه، جلوه های ویژه فیلم موسی کلیم الله مورد بررسی قرار گرفت که با استقبال خوب اهالی سینما هم روبرو شد. برنامه ریزی کرده ایم که چند نشست با موضوع مسایل فنی سینما برگزار کنیم که امیدواریم مجموع این نشست ها به رشد، توسعه و ارتقای سینمای ما کمک کند.

محمد حسین فرج مدیر کل دفتر توسعه فناوری، سینمایی و سمعی و بصری نیز در این نشست با توضیح این که سینمای ایران در چند سال اخیر به لحاظ فنی رشد قابل توجهی داشته است، گفت: این رشد و پیشرفت بروز بیرونی کمی داشته است. یعنی تجربه چگونگی این پیشرفت و تحول از زبان افراد فنی سینمای ایران جایی بیان نشده است. ما سعی می کنیم در چند جلسه ای که با عنوان بررسی دستاوردهای فنی سینمای ایران تعریف کرده ایم، بتوانیم کمک کنیم که این مسیر برای طرح چنین موضوعاتی باز شود.

فرج افزود: ما حدود 7 نشست در این حوزه طراحی کرده ایم. که در آینده نشست های صدا، لابراتوارهای دیجیتال ، فیلمبرداری و ... با حضور اساتید فن برگزار خواهد شد تا بتوانیم گوشه‌ای از تحولات انجام گرفته در این حوزه ها را بازگو کنیم و زمینه را برای انجام کارهای بیشتر در حوزه های یاد شده فراهم کنیم.

برخی روشها را اختراع کردیم

محمد امین همدانی تهیه کننده فیلم انیمیشن سینمایی دلفین 2 نیز در این نشست با ارائه توضیحاتی در باره چگونگی ساخت این فیلم گفت: ما اولین تجربه ها با «موشن کپشن» را برای ساخت فیلم سینمایی «فهرست مقدس» انجام دادیم. در این فیلم جزییات دقیقی در چهره کاراکترها، لوکیشن ها، لباس ها و ... انجام شده بود. در سریال «تندر» ما وارد موتور گیم برای تولید این اثر شدیم و نتیجه این شد که یک جشنواره درکره جنوبی از ما دعوت کرد تا درباره چگونگی ساخت آن توضیح دهیم البته الان ابزارهایی که این نوع کارها را انجام می‌دهند فراوان و در دسترس هستند. ولی آن زمان احتیاج داشتیم که خیلی از این نوع شیوه‌ها و روش ها را خودمان اختراع کنیم.

همدانی با اشاره به ویژگی فیلم های پسر دلفینی 1 و2 خاطر نشان کرد: در این فیلم ها هم نوع روایت داستان را تجربه کردیم و هم بازاریابی بین‌المللی را خیلی حرفه ای پیش بردیم. بزرگترین چالش فنی ما در این دو فیلم شبیه سازی سیالات آن هم در این حجم بود. که کار مشکلی بود. چون ما در این دو فیلم با عنصر«آب» به طور گسترده سر وکار داشتیم و شما می دانید در انیمیشن محاسبه سیالات کار بسیار سختی است.

وی درباره بازاریابی بین المللی این اثر انیمیشن نیز گفت: در این فیلم برای اولین بار مجوز سرمایه گذاری خارجی در حوزه فرهنگ را از وزارت اقتصاد گرفتیم و یک قرار داد رسمی در سیستم بانکی کشور ثبت شد. در سال 1401 هم از رئیس جمهور به عنوان بهترین صادر کننده جایزه گرفتیم. علاوه براین صادرات محصولات جانبی این اثر را هم انجام دادیم. عروسکهای پسر دلفینی با کیفیت بسیار متفاوتی عرضه شد تا آنجا که با بهترین نمونه‌های خارجی آن قابل مقایسه بود. چون این فیلم در کشورهای روسیه، ترکیه و کشورهای عربی نمایش داده شد، عروسک های آن نیز در این کشورها فروش بسیار خوبی داشت.

این تهیه کننده آثار انیمیشنی با اشاره به فروش خوب فیلم پسردلفینی 2 در کشور های دیگر، تصریح کرد: چند میلیون نفر در کشورهای دیگر بلیت خریدند، و این فیلم را دیدند. آن هم فیلمی که پیامش درباره مظلومیت مردم ایران است. باید بگویم هیچ تفاوتی بین نسخه ای که در ایران نمایش داده شد با نسخه ای که مثلا در اپل تی وی اکران شد، وجود ندارد. که این جزو دستاوردهای بین المللی این اثر است.

همدانی درباره مشکلاتی که حین تولید این اثر با آن مواجه بوده نیز گفت: پسر دلفینی در شرایطی تولید شد که بیماری کرونا شیوع پیدا کرده بود و ما مجبور بودیم که سیستم «کنترل پروژه» را روی پلتفرمی ببریم. اما در کمال تعجب دورکاری به نفع پروژه تمام شد. به خاطر اینکه همه چیز خیلی منظم و بهتر از دوره حضوری پیش رفت و کنترل پروژه هم خیلی دقیق تر انجام گرفت.

فروش میلیون دلاری پسر دلفینی

محمد خیر اندیش کارگردان انیمیشن پسر دلفینی نیز با ارائه گزارشی از روند تولید این فیلم، خاطر نشان کرد: از اوایل دهه نود، ایده فیلم پسر دلفینی وجود داشت که با تهیه کننده آن را مطرح کردم و کار شروع شد. در این مدت در کنار آن چند سریال تلویزیونی‌کارکردیم تا هم نیروها آموزش ببینند وهم بتوانیم با کیفیتی که مد نظرمان بود انیمیشن سینمایی پسر دلفینی را تولید کنیم. خوشبختانه پسر دلفینی اکران بین المللی خیلی خوبی داشت و توانست چند میلیون دلار فروش داشته باشد و اکنون در «وی او دی» های معتبری مثل نتفلیکس، اپل تی وی و آمازون پرایم در دسترس است.

وی درباره تولید انیمیشن پسر دلفینی 2 گفت: یک سرمایه دار ترکیه‌ای پیشنهاد داد در ازای شراکت برای پخش در ترکیه در این فیلم سرمایه گذاری کند. با توجه به اینکه این سرمایه گذاری شرایط تولید فیلم را مهیا می‌کرد برای پسر دلفینی 2 چند طرح آماده کردیم و یکی از آنها را پیش بردیم. تولید این فیلم محدودیت زمانی داشت. در پسر دلفینی 1 از نظر بودجه خیلی در مضیقه بودیم به طوریکه هر کدام از عوامل چند کار را انجام می دادند. در پسر دلفینی 2 شرایط مالی بهتری داشتیم ولی در عوض با محدویت زمانی مواجه بودیم. تغییراتی‌در تیم تهیه‌کنندگی و تولید صورت گرفت و ما سعی کردیم با آن ساختار پسر دلفینی 2 را تولید کنیم.

این کارگردان با توضیح اینکه بسیاری از کارهای فنی این فیلم به صورت هم زمان انجام شده است، تصریح کرد: مثلا وقتی یک صحنه نوشته می‌شد، بلافاصله «استوری برد» و سپس «لی اوت» انجام می گرفت. خیلی فاصله زمانی بین این مراحل نداشتیم. بین نوشتن یک صحنه تا «انیمه» مجبور بودیم همه موارد را طوری پیش بینی کنیم تا وقتی کار به جلو می‌رود تغییری در مراحل پیشین نداشته باشیم. می شود گفت در این فیلم ریل را همزمان با جلو رفتن قطار جلوی آن می گذاشتیم.

انیمیشن ایران به بلوغ رسیده است

فرخ یکدانه کارشناس و منتقد هم دراین نشست با اشاره به ویژگی انیمیشن پسر دلفینی 2 گفت: بزرگترین اتفاقی که باید در حوزه انیمیشن ما بیفتد این است که تجربه های موفقی مثل ساخت پسر دلفینی 1و2 جایی تجمیع شود و در اختیار همه قرار بگیرد. غیر از این باشد ما باید چرخ را دوباره اختراع کنیم.

پژمان رجبی دیگر منتقد و کارشناس این نشست نیز تصریح کرد: به نظر من انیمیشن ایران بالغ شده است. استودیوهای مختلف مشغول تولید محصول هستند و رقابت بین آنها شکل گرفته است. همین موفقیت عوامل فیلم پسر دلفینی 1و2 می تواند باعث شود که اتفاقات بزرگتری در سطح صنعت سینمای انیمیشن کشور بیفتد.

استفاده از هوش مصنوعی در تولید آثار انیمیشن، نحوه صداسازی، آواز و دوبله فیلم در کشورهای دیگر، چگونگی تنظیم قرارداد با وی او دی های معتبر خارجی، ارتقای روند تولید سینمای انیمیشن ایران با تولید فیلم های پسر دلفینی 2 به عنوان نماد موفقیت جهانی، توجه ویژه به بازاریابی خارجی برای پوشش هزینه های تولید انیمیشن در ایران، نحوه حمایت حاکمیت از صنعت انیمیشن کشور، تربیت نیروی انسانی متخصص به عنوان مهمترین عامل گسترش صنعت انیمیشن، میزان امکانات فنی کشور برای تولید انیمیشن مطابق با استانداردهای جهانی، نحوه مدیریت تیم ها و پروژه های مختلف انیمیشن، اختلالات اخیر اینترنت و تاثیر آن بر زیر ساخت های انیمیشن کشور، چالش های تولید مشترک انیمیشن با کشورهای دیگر، تلاش برای گسترش فرهنگ همکاری تیمی در بین متخصصان این حوزه در تولید فیلم های انیمیشن حرفه ای و جهانی، تعامل سازنده بین شرکت های تولید کننده انیمیشن با مراکز آموزشی، تاثیر مسایل اقتصادی برکیفیت کار عوامل تولید انیمیشن، تفاوت تولید انیمیشن برای مخاطب داخلی وجهانی و تولید انیمیشن برای جشنواره های مختلف، همکاری هنرمندان صنعت انیمیشن ایران با کمپانی‌های بزرگ سازنده انیمیشن، توجه به بومی سازی در انیمیشن و... برخی دیگر از مسایلی بود که توسط کارشناسان حاضر در این نشست درباره آنها بحث و گفتگو شد.

در ادامه کارشناسان مدعو به سوالات طرح شده از سوی حاضران پاسخ دادند.

در پایان این مراسم از محمد امین همدانی به خاطر تلاش برای ارتقا و توسعه صنعت انیمیشن کشور و شناساندن آن در سینمای منطقه و جهان، با اهدای لوحی تقدیر به عمل آمد.

حبیب ایل بیگی، ناصر جاهد نیا، حسین طلابیگی، امیر محمد دهستانی و حسین یزدان شناس از چهره هایی بودند که در این نشست حضور داشتند.

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