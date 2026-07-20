به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گوسوامی سوشیل جی مهاراج، هماهنگ‌کننده پارلمان ملی ادیان هند که با همت رایزنی فرهنگی کشورمان در دهلی‌نو برای شرکت در آیین تشییع آیت‌الله خامنه‌ای به ایران سفر کرده بود، درباره شخصیت رهبر شهید گفت: برخلاف برخی تبلیغات، آیت‌الله خامنه‌ای تنها به کشور خود نمی‌اندیشید، بلکه دغدغه صلح، آرامش و آینده همه بشریت را داشت و همواره بر گفت‌وگو به‌جای جنگ تأکید می‌کرد.

گوسوامی سوشیل جی مهاراج، اقدام به ترور یک رهبر دینی را مغایر با اصول انسانی و حتی قواعد جنگ دانست و افزود: در طول تاریخ جنگ‌های بسیاری رخ داده است، اما جنگ نیز قواعدی دارد. هدف قرار دادن و به شهادت رساندن یک رهبر دینی اقدامی غیرقابل قبول است. اگر امروز یک رهبر دینی هدف قرار گیرد، فردا ممکن است دیگر رهبران ادیان نیز در معرض چنین تهدیدی قرار بگیرند. از همین رو تمام ادیان توحیدی عزادار عروج حماسی رهبر شهید ایران هستند.

ترور یک رهبر دینی مغایر با هر منشی است

این چهره سرشناس مذهبی هندی با کنایه به آمریکا و کشورهای غربی، اظهار کرد: ابرقدرت بودن فقط به معنای داشتن اسلحه و تجهیزات نیست؛ ابرقدرت واقعی کسی است که از جهان محافظت کند، نه اینکه کسانی را که خواهان صلح و آرامش برای مردم هستند، به شهادت برساند. تفسیر این قبیل جنایت‌ها یعنی انسانیت از بین رفته است.

وی همچنین به کشته شدن کودکان در جنگ و همچنین دانش آموزان میناب اشاره کرد و این حوادث را نشانه اضمحلال ارزش‌های انسانی مطرح کرد و گفت: کسانی که برای حفظ کرامت انسان تلاش می‌کنند باید مورد حمایت قرار گیرند، نه اینکه هدف خشونت واقع شوند.

هماهنگ‌کننده پارلمان ملی ادیان هند با بیان اینکه آیت‌الله خامنه‌ای از کسانی حمایت می‌کردند که برای حفظ ارزش‌ها تلاش داشتند و در برابر کسانی که انسانیت را از بین می‌برند، می‌ایستادند، تصریح کرد: ما به همین دلیل ما شیفته ایشان و شیفته اندیشه و ایدئولوژی ایشان هستیم؛ ما در مسیر ایشان حرکت خواهیم کرد و ان‌شاءالله اجازه نخواهیم داد سخنان و اندیشه‌های ایشان از بین برود، بلکه آن‌ها را زنده نگه خواهیم داشت و با همکاری یکدیگر به این راه نورانی ادامه خواهیم داد.

گوسوامی سوشیل جی مهاراج با بیان اینکه هیئت پارلمان ادیان هند از نخستین گروه‌هایی بود که برای ادای احترام در ایران حضور یافت، اظهار کرد: ما از طرف هیچ دولت یا نهاد سیاسی نیامده‌ایم، بلکه به نمایندگی از حق‌طلبان و برای ادای احترام به شخصیتی آمده‌ایم که به باور ما برای دفاع از انسانیت تلاش می‌کرد.

مروج راه امام خامنه‌ای هستیم

وی با اشاره به سابقه طولانی ارتباط خود با ایران و مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو، روابط دو کشور را تاریخی و ریشه‌دار توصیف کرد و افزود: ایران و هند از دیرباز دارای پیوندهای فرهنگی و تمدنی مشترک بوده‌اند و باید برای گسترش این روابط تلاش کنیم. ما به مرکز فرهنگی ایران در دهلی‌نو رفت‌وآمد داریم و سال‌های زیادی است که با آن در ارتباط هستیم.

این چهره شناخته شده گفتگوی بین ادیان در پایان تأکید کرد: پیام صلح و گفت‌وگو که آیت‌الله خامنه‌ای (ره) بر آن تأکید داشت، همان پیامی است که ما نیز دنبال می‌کنیم. من 82 سال سن دارم و با این وجود همچنان به کشورهای مختلف سفر می‌کنم و تنها یک پیام را ترویج می‌کنم؛ همان پیام صلحی که آیت‌الله خامنه‌ای مطرح می‌کردند و همان پیامی که ما نیز به آن باور داریم.