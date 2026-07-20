بزرگداشت علی صفاییحائری برگزار میشود
آیین بزرگداشت علی صفاییحائری با همکاری مرکز آموزش حوزه هنری برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، آیین بزرگداشت علی صفاییحائری (عینصاد) با حضور حجهالاسلاموالمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حسن سبحانی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران و اهالی فرهنگ و هنر چهارشنبه، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ در حوزه هنری برگزار میشود.
رونمایی از تازهترین اثر علی صفاییحائری، خاطرهگویی، نشست صمیمانه خانواده و شاگردان این استاد، بررسی ابعاد هنری استاد صفایی در نشست هنرمندان مطرح عرصه ادبیات و سینما از دیگر بخشهای این رویداد است که با حضور علیرضا داوودنژاد، صادق کرمیار، منوچهر محمدی، نصرالله تابش همراه خواهد بود.
همچنین نجمالدین شریعتی اجرای این آیین بزرگداشت را برعهده خواهد داشت.