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افتتاح نمایشگاه «آفتابگردان»

افتتاح نمایشگاه «آفتابگردان»
کد خبر : 1816091
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نمایشگاه انفرادی، گزیده آثار خط‌نقاشی بردیا شاهسواری با عنوان «آفتابگردان» در گالــری تابستان خانه هنرمندان ایران افتتاح شده و تا دوم مرداد ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، نمایشگاه انفرادی، گزیده آثار خط‌نقاشی بردیا شاهسواری در گالــری تابستان خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.

بردیا شاهسواری در این رویداد آثار خود را با یک موضوع مشترک و با محوریت حروف ایرانی و رنگ‌های مختلف ارائه خواهد داد. این هنرمند خوشنویس، پیش از این در نمایشگاه‌های گروهی مختلف خوشنویسی، کالیگرافی، نقاشی‌خط، آبستره‌خط حضور داشته و «آفتابگردان» نخستین نمایشگاه انفرادی آثار او به شمار می‌رود.

 

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