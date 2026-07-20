خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نمایشنامه خوانی «فرات تشنه است» مطرح شد؛

ایرانی خوانی سنگلج انگیزه و فرصت ایجاد کرده است

ایرانی خوانی سنگلج انگیزه و فرصت ایجاد کرده است
کد خبر : 1816090
لینک کوتاه کپی شد.

روز گذشته در برنامه ایرانی خوانی سنگلج که به نمایشنامه‌خوانی ی «فرات تشنه است» نوشته سیدحسین فدایی حسین اختصاص داشت اقدام تماشاخانه سنگلج در ایجاد انگیزه‌ای برای فعالیت هنری در شرایط دشوار این روزها مورد تقدیر هنرمندان حاضر در جلسه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، رحمت امینی نویسنده و کارگردان تئاتر در پایان نمایشنامه خوانی «فرات تشنه است» گفت: خوشحالم که امروز شاهد برنامه جذاب ایرانی خوانی و اجرای خوب دوستان هنرمندم در این برنامه بودم. فرصت گردهم آمدن، تمرین و تولید اثر اتفاقی با ارزش است که باید از همه لحظات آن استفاده کرد. 

مهدیه سادات شاهمرادی کارگردان این نمایشنامه خوانی نیز با قدردانی از همه اعضا گروهش گفت: ممنونم از ایرانی خوانی سنگلج که انگیزه فعالیت دوباره را در من ایجاد کرد و ممنونم از همه هنرمندان گروهم که با من همراهی کردند. همه از بهترین بازیگران و هنرمندانی هستند که میشناسم. 

این استاد دانشگاه اقدام سنگلج در نگاه دوباره به نمایشنامه‌هایی که چندین دهه از نگارش آن‌ها گذشته است را مورد تمجید قرار داده و ادامه داد: در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی که بسیاری از هنرمندان را از تئاتر دور کرده، راه اندازی برنامه ایرانی خوانی فرصت دوباره تلاش بود. امیدوارم خواندن این متن زمینه‌ای برای اجرای صحنه‌ای آن باشد. 

رضا بهرامی، محمدرضا آزادفرد، فیروز حیدرزاده، امین اکبری نسب، سجاد احمدی نیا، ابوذر غفاری و ندا گلرنگی بازیگران و سینا معصومی، محمد وفایی و علی جباری نوازندگان موسیقی این اجرا بودند. 

گفتنی است نمایشنامه «کرشمه خسروانی» نوشته سیدمهدی شجاعی با کارگردانی آرزو گلشاهی نیز روز سه شنبه ۳۰ تیر در ایرانی خوانی سنگلج خوانده میشود. 

ایرانی خوانی سنگلج بلیت فروشی ندارد و ورود برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل