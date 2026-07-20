ایرانی خوانی سنگلج انگیزه و فرصت ایجاد کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، رحمت امینی نویسنده و کارگردان تئاتر در پایان نمایشنامه خوانی «فرات تشنه است» گفت: خوشحالم که امروز شاهد برنامه جذاب ایرانی خوانی و اجرای خوب دوستان هنرمندم در این برنامه بودم. فرصت گردهم آمدن، تمرین و تولید اثر اتفاقی با ارزش است که باید از همه لحظات آن استفاده کرد.

مهدیه سادات شاهمرادی کارگردان این نمایشنامه خوانی نیز با قدردانی از همه اعضا گروهش گفت: ممنونم از ایرانی خوانی سنگلج که انگیزه فعالیت دوباره را در من ایجاد کرد و ممنونم از همه هنرمندان گروهم که با من همراهی کردند. همه از بهترین بازیگران و هنرمندانی هستند که میشناسم.

این استاد دانشگاه اقدام سنگلج در نگاه دوباره به نمایشنامه‌هایی که چندین دهه از نگارش آن‌ها گذشته است را مورد تمجید قرار داده و ادامه داد: در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی که بسیاری از هنرمندان را از تئاتر دور کرده، راه اندازی برنامه ایرانی خوانی فرصت دوباره تلاش بود. امیدوارم خواندن این متن زمینه‌ای برای اجرای صحنه‌ای آن باشد.

رضا بهرامی، محمدرضا آزادفرد، فیروز حیدرزاده، امین اکبری نسب، سجاد احمدی نیا، ابوذر غفاری و ندا گلرنگی بازیگران و سینا معصومی، محمد وفایی و علی جباری نوازندگان موسیقی این اجرا بودند.

گفتنی است نمایشنامه «کرشمه خسروانی» نوشته سیدمهدی شجاعی با کارگردانی آرزو گلشاهی نیز روز سه شنبه ۳۰ تیر در ایرانی خوانی سنگلج خوانده میشود.

ایرانی خوانی سنگلج بلیت فروشی ندارد و ورود برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان است.

انتهای پیام/