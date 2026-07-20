برگزاری نمایشگاه «ردِ وجود»
ششمین نمایشگاه هنرمندان جوان با عنوان «ردِ وجود»، با حضور جمعی از هنرمندان معاصر، اساتید و مدیران گروههای دانشگاهی، دیروز یکشنبه ۲۸ تیرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در نگارخانه استاد محمود فرشچیان موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح شد.
به گزارش ایلنا، در ششمین نمایشگاه هنرمندان جوان با عنوان «ردِ وجود»، ۶۲ اثر برگزیده از میان ۱۰۰ اثر رسیده به دبیرخانه به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه تا فردا سی تیر ماه میزبان آثاری در رشتههای مجسمهسازی، نگارگری، اسکراچبرد، فرش، قلمزنی، رشتیدوزی، عکاسی، ویترای، هندسه نقوش، طراحی، معرق، مکرومه، نقاشی و تذهیب خواهد بود.