برگزاری نمایشگاه «ردِ وجود»

به گزارش ایلنا، در ششمین نمایشگاه هنرمندان جوان با عنوان «ردِ وجود»، ۶۲ اثر برگزیده از میان ۱۰۰ اثر رسیده به دبیرخانه به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا فردا سی تیر ماه میزبان آثاری در رشته‌های مجسمه‌سازی، نگارگری، اسکراچ‌برد، فرش، قلم‌زنی، رشتی‌دوزی، عکاسی، ویترای، هندسه نقوش، طراحی، معرق، مکرومه، نقاشی و تذهیب خواهد بود.

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