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برگزاری نشست «هنر هوش مصنوعی در بینال ونیز۱»

برگزاری نشست «هنر هوش مصنوعی در بینال ونیز۱»
کد خبر : 1816084
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نشست «هنر هوش مصنوعی در بینال ونیز۱» در موزه هنرهای معاصر تهران، برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، نخستین نشست از سلسله نشست‌های «هنر و هوش مصنوعی» با عنوان «هنر هوش مصنوعی در بینال ونیز۱» سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سالن کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

در دوران معاصر ما، مواجهه هنر و هوش مصنوعی منجر به پیدایش رسانه‌ای جدید در جهان هنر شده است. این رسانه ابعاد گوناگونی از امکانات و تحولات را با خود به همراه داشته است. در نتیجه، در بخش نخست از سلسله نشست‌های پیش رو، تلاش خواهیم کرد تا با معرفی آثار مطرح هنر هوش مصنوعی در جهان هنر، امکان شناخت و مطالعه ابعاد گوناگون این رسانه نوظهور فراهم گردد.

در این نشست، فریبا سلطانی و الهام کوت‌زری به عنوان ارائه‌دهنده حضور دارند و دبیری نشست بر عهده دکتر میثم روشنی خواهد بود.

 

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