«داستان پدربزرگ» دوبله شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این سینمایی در گونه کمدی، خانوادگی و درام محصول فنلاند و ایسلند در سال ۲۰۱۴ قرار است از شبکه دو سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی مهوش افشاری و صدابردار آن فرشید فرجی است. بابک اشکبوس، آزاده اکبری، رضا الماسی، شهراد بانکی، علی بیگ محمدی، ارسلان جولایی، زویا خلیل آذر، مریم رادپور، سمیه رهنمون، زهرا سوهانی، داود شعبانی نصر، سعید شیخ زاده، امیرصالح کسروی، ملیکا ملک نیا، علی همت مومیوند، صنم نکواقبال و مهوش افشاری صداپیشه های این اثر بوده اند.

این فیلم درباره پیرمردی بدخلق است که در گذشته مانده و با تمام چیزهای امروزی مشکل دارد به خاطر آسیب دیدن پایش باید به هلسینکی برود و با پسرش و خانواده او وقت بگذراند در حالی که هیچ وقت رابطه‌ی خوبی با پسرش نداشته است اما همین بودن در کنار یکدیگر باعث بهبود رابطه‌ی آنها و حل شدن مشکل شخصی هرکدام شان می‌شود.

این فیلم بر اهمیت خانواده، آشتی و تقویت روابط میان نسل‌ها تأکید دارد و نشان می‌دهد که گفت‌وگو، همدلی و گذراندن وقت اعضای خانواده در کنار یکدیگر می‌تواند اختلاف‌های قدیمی شان را کاهش دهد. فیلم، ارزش احترام به سالمندان و درک تفاوت دیدگاه‌های نسل‌های مختلف را برجسته می‌کند و مخاطب را به پذیرش تغییرات زندگی در کنار حفظ ارزش‌های مثبت گذشته تشویق می‌سازد. روند پیرنگ داستانی فیلم، بر اهمیت بخشش، انعطاف‌پذیری و اصلاح روابط خانوادگی تأکید دارد و نشان می‌دهد که افراد می‌توانند با کنار گذاشتن سوءتفاهم‌ها و پیش‌داوری‌ها، پیوندهای عاطفی خود را بازسازی کنند. همچنین فیلم با نگاهی طنزآمیز، ارزش‌هایی مانند محبت به یکدیگر، مسئولیت‌پذیری نسبت به اعضای خانواده، صبر، همدلی و حمایت متقابل را به تصویر می‌کشد و یادآور می‌شود که حضور خانواده در کنار یکدیگر می‌تواند زمینه‌ساز رشد فردی، آرامش و حل بسیاری از مشکلات زندگی باشد.

شبکه‌ی دو، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.