شهاب مهربان در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
اکران فیلمهای کوتاه به ارتقای کیفیت این سینما کمک میکند/ روند اکران باید ادامهدار باشد
شهاب مهربان معتقد است که اکران گسترده فیلمهای کوتاه در سینماها میتواند به ارتقای کیفیت این سینما کمک کند.
شهاب مهربان کارگردان فیلم کوتاه «به صدای زمین گوش کن» که این روزها در بسته دوم «قرار» در سینماهای کشور اکران شده است، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: اکران فیلمهای کوتاه اتفاق بسیار خوبی است، ضمن تشکر از انجمن سینمای جوان باید بگویم که اکران آثار کوتاه به این جهت که برای فعالان این عرصه یک مارکت فراهم میکند اتفاق بسیار خوبی است. قطعاً ما انتظار یک اتفاق خاص و عجیب را نداریم و دیده شدن آثار و کار افرادی که در این حوزه کار میکنند به خودی خود اتفاق ارزشمندی است.
مهربان خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که در سینمای کوتاه کار میکنند، حتی بازیگران فیلم کوتاه که ممکن است سالها در این عرصه فعال باشند فرصت چندانی برای دیده شدن پیدا نکردهاند و اکران این فیلمها به آنها فرصتی میدهد که توسط مخاطبان بیشتری دیده شوند. به طور کل ایده اکران فیلم کوتاه به معنای جدی گرفتن این سینماست؛ پس از مدتی مردم به دیدن فیلمهای کوتاه عادت میکنند و متوجه میشوند که سینمایی به این شکل هم وجود دارد که از سینمای معمول که در این روزها محدود به سینمای کمدی شده است، وجود دارد.
وی افزود: اکران فیلم کوتاه باعث میشود که تولید کنندگان این آثار هم علاوه بر مسائلی که پیشتر در تولید اثر مدنظر داشتند به موارد دیگری هم توجه کنند. جدی گرفتن سینمای کوتاه باعث میشود که فیلمسازان به مخاطب فکر کنند و کیفیت آثارشان را ارتقا دهند و صرفاً به ساخت فیلم و حضور در جشنوارهها فکر نکنند. سینمای کوتاه برای بسیاری از افراد جنبه کسب تجربه و آموزش دارد و بسیاری از فعالان این عرصه به ساخت فیلم بلند فکر میکنند. این اکرانها باعث میشود که ما تنها به نگاه تجربه فیلمسازی را دنبال نکنیم و به سینمای کوتاه نگاه جدیتر داشته باشیم.
این کارگردان تأکید کرد: پیشتر هم بستههای فیلم کوتاه اکران شده بودند و چند سالی است که این اتفاق هر از گاهی رخ میدهد اما اکران بستههای فیلم کوتاه این روزها کمی متفاوتتر است. این اکرانها گستردهتر هستند و به نظر میرسد که برنامهریزی خوبی هم برای ادامه این روند در نظر گرفته شده است. متأسفانه کشور در حال حاضر درگیر جنگ است و وضعیت اقتصادی هم مساعد نیست و این دو باعث شده که استقبال از سینما به طور کل به حداقل برسد و این بستههای کوتاه هم وضعیت چندان مساعدی در اکران ندارند اما با در نظر گرفتن این واقعیتها خوشبختانه بسته «قرار» اول به خوبی مورد استقبال قرار گرفت. تبلیغات خوبی هم صورت گرفته که من فکر میکنم باید بیشتر به این موضوع توجه شود و یکی از مهمترین مسائل در موفق بودن برقرار ارتباط مخاطب با سینمای کوتاه ادامهدار بودن روند اکران این آثار است. پیشتر وقتی یک فیلمساز اثر کوتاهی میساخت به اکران در جشنوارهها یا محافلی مثل کافهها امیدوار بود اما با ادامهدار بودن این اکرانهای گسترده، دریچه بزرگی به روی سینمای کوتاه ایران باز میکند.
مهربان خاطرنشان کرد: تا امروز بازخوردهای اولیه خوب بوده ولی باید بگویم که همچنان مخاطبان فیلمهای کوتاه عموم مردم نیستند، این سینما همچنان مخاطب خاص دارد. بسیاری از مردم اصلاً شناختی از فیلم کوتاه ندارند و اصلاً از اکران این آثار خبر ندارند. من در صفحه مجازیام درباره اکران اثرم اطلاعرسانی کردم و برای بسیاری از دوستان و دنبالکنندههایم خبر جالبی بود و تازه با این موضوع آشنا شده بودند. همچنان نمیتوان انتظار داشت که مخاطبان عام به دیدن این فیلمها بیایند، باید کمی زمان بگذرد و مردم بفهمند که این سینما وجود دارد و اکران میشود. خوشبختانه در این سالها ارتباط کمی بهتر شده اما هنوز به شرایط ایدهآل نرسیدهایم؛ پلتفرمها هم این روزها به ساخت سریالها با قسمتهای دو یا سه دقیقهای روی آوردهاند و فکر میکنم به مرور زمان ارتباط بین مخاطب و فیلم کوتاه بهتر شود. فعلاً افراد علاقهمند، فعال در سینما یا فرهیخته به دیدن فیلمهای کوتاه میآیند.
این کارگردان در پایان گفت: تلویزیون هم میتواند نقش خوبی در ایجاد ارتباط مخاطب و فیلم کوتاه ایفا کند. زمانی در شبکه 4 سیما نیما دهقان برنامهای با عنوان «مجله تئاتر» داشت که مخاطبان بسیاری را با هنر نمایش و تئاتر آشنا کرد. متأسفانه در حال حاضر تلویزیون مخاطب چندانی ندارد اما در نظر گرفتن این موارد مثل پخش برنامههایی مربوط به فیلم کوتاه یا تبلیغات این آثار به موازات اکران میتواند نمایش فیلمهای کوتاه را به موفقیت و شرایط ایدهآل نزدیکتر کند.