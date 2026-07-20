دوبلورهای سریال «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه هنرپویا، نسخه سریالی انیمیشن «بچه زرنگ» با نام «گروه نجات جنگل» به کارگردانی بهنود نکویی و محمدجواد جنتی در تدارک آماده سازی نهایی است.

«گروه نجات جنگل» به‌عنوان اسپین‌آفی از انیمیشن سینمایی موفق «بچه زرنگ» در ژانر ماجراجویی و فانتزی ساخته و در موسسه فرهنگی هنری سورن دوبله شده و حدود ۶ ماه زمان برده است.

در این مجموعه، علیرضا وارسته سرپرستی گویندگان و بازنویسی دیالوگ‌ها را بر عهده داشته است.

در این سریال الهام محمدی صداپیشگی شخصیت محسن، بابک بهراد صداپیشگی شخصیت ببری، فرهاد اتقیایی صداپیشگی مشتی، علیرضا وارسته صداپیشگی خرسی، مسعود تقی پور صداپیشگی پلنگ و گرازها، مینا مومنی صداپیشگی یوز ماده، آیدین الماسیان صداپیشگی یوز نر، علی ضمیری صداپیشگی شیر، شهره روحی صداپیشگی مادر محسن، نرگس آهازان صداپیشگی نرگس و شایان سیاحی صداپیشگی پدر محسن را بر عهده دارند.

همچنین محمدرضا صولتی، عرفان هنربخش، سامان مظلومی، عباس چهاردهی، راضیه فهیمی، ساناز غلامی، بهزاد الماسی، کسری نیک آذر، لیلا سودبخش، سمیه الیاسی، روژینا ظهوری، ادریس صفردخت، رضا جعفرپور، مهناز آسوده، صبا افشار، ثمین افشار و آیدا روزبه دیگر صداپیشگان این مجموعه هستند.

در خلاصه داستان «گروه نجات جنگل» آمده است: «بچه زرنگ» به جنگل بازمی‌گردد و متوجه می‌شود شکارچیان بار دیگر جان جنگل و حیوانات را تهدید می‌کنند. او با همراهی ببری و دیگر حیوانات جنگل، گروه «نجات جنگل» را تشکیل می‌دهد تا در ماجراهایی تازه از طبیعت و ساکنان آن محافظت کنند.

«گروه نجات جنگل» با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه هنر پویا و فیلم‌نت ساخته شده است.

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