تمدید برگزاری «مشق ناتمام» روی پل طبیعت تهران
رویداد فرهنگی هنری «مشق ناتمام» پس از استقبال قابل توجه اقشار مختلف در چهار روز نخست، تا جمعه شب (۲ مردادماه) تمدید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، در این رویداد، پل طبیعت تهران از هر شب، معبری خواهد گشود، به دنیای شیرین و خاطرهانگیزِ کودکانِ معصومی، که در زنگ آخر مدرسه، بازیهای نیمهتمام و آرزوهای فردایشان، برای همیشه در هیاهوی جنگ گم شد.
«مشق ناتمام» با اجرای نمایش، موسیقی، برنامههای تعاملی ویژه کودکان، نوجوانان و خانوادهها و نیز آیین شمعافروزی به یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در کنار نمایش تصاویر بیش از ۴۰۰ کودک شهید با همیاری جمعی از هنرمندان حوزههای تجسمی، نمایش و موسیقی در سراسر پل طبیعت برگزار میشود و حضور در آن برای عموم شهروندان آزاد و رایگان است.
بخشی از عوامل رویداد «مشق ناتمام» عبارتند از: به روایت: حسین پارسایی، تهیهکننده: محمدصادق میرکریمی، مدیر تولید: محمد مجتهدی، طراح صحنه: امیرحسین دوانی، طراح نور: علی کوزهگر، طراح صدا و آهنگساز: بابک کیوانی، مدیر اجرایی: امیر جمشیدی، گرافیست: مهدی دوایی، مدیر تشریفات: بابک بیات، چاپ: مهرداد حاجی حسنی، مجری دکور: حسین طیبی و محمد اورنگی، مدیر هماهنگی: ابوطالب مجدی، فیلمبردار پشت صحنه: سامان ایرانزاد، دستیار تولید: محمدامین خدایی، طراح حرکت: میلاد محمدزاده، دستیار حرکت و مربی کودکان: مارال قادری و گروه کودکان هنرمند آموزشگاه بازیگری پازل شامل: آناهل رستمی، بنیامین حقوردی، رستا خواجهزاده، مرسانا آقا حسینی، امیررضا دوستی، ارمیا میرزا زاده، ارنیکا میرزازاده، سبحان محمدی، پانیذ فلاحی، ترنم رضایی، فاطیما نیکو، مهرسانا نادری، بارانا قنبری، یکتا قلیزاده، مهرسام میرحاجی، سامیار اشتری، رایان ظریف، سام فراهانی، فاطمه غلامی، صدرا آتش بزرگ، آراد آزادی، ارمیا احسانی، النا نوری، کارینا محمدی، سلنا بهلولی، لیان فضلیان، امیرکیان احمدی، زانیار یوسفی، سینا یوسفی، امیرعلی انتخابی نیکو یزدان رحمتی، فاطمه رحمتی، دینا جلالی و دیگر هنرمندان: حمیدرضا غلامحسینی، کامران موسی آبادی، شاهین کیانینژاد، پرهام موحدی، نگین مسجدی و ملیکا گنجی.
این رویداد با حمایت حوزه هنری انقلاب اسلامی و منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ در پل طبیعت تهران برگزار میشود.