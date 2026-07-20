پویش «تو قهرمان منی» به ۵۰۰ اجرای میدانی رسید
پویش «تو قهرمان منی» به مناسبت ایام تشییع رهبر شهید انقلاب، با حدود ۵۰۰ اجرای میدانی در بیش از ۱۰۰ شهر و روستا و ۲۰ استان کشور برگزار شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، پویش سرود «تو قهرمان منی» که از جدیدترین تولیدات مرکز رسانه امید در ایام وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب است، با هدف مشارکت گروههای سرود نوجوان و مردمی «محله باهنر» در پاسداشت راه شهید آیتالله خامنهای، برگزار شد.
از ایام تشییع رهبر شهید تاکنون حدود ۵۰۰ اجرای میدانی و محلی در شهرهای مختلف برگزار شده و بیش از ۱۰۰ اثر رسانهای از اجراهای شاخص منتشر شده است. همچنین مراکزی مانند البرز، بوشهر، میدان انقلاب تهران، یادمان شهدای هفتم تیر و دیگر نقاط کشور، نماهنگهای اختصاصی این پویش را تولید کردهاند.
گروههای سرود در ۲۰ استان و حدود ۱۰۰ شهر و روستا، با اجرای برنامهها و تعامل مستمر با مخاطبان، حضوری فعال در نقاط مختلف کشور داشتهاند. این اجراها از جزیره خارک و روستاهای مرزی تا مصلای امام خمینی(ره) تهران و از اصفهان تا مشهد را در بر گرفته و در قالب گروههای دخترانه، پسرانه، ترکیبی، باکلام و بیکلام برگزار شده است.
پویش «تو قهرمان منی» تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت و در روزهای آینده منتشر خواهد شد.