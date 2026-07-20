اولویتهای حج تمتع اعلام شد
سازمان حج و زیارت، اولویتهای جدیدی را برای پیش ثبتنام حج تمتع ۱۴۰۶ اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، مرحله اعلام آمادگی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ از روز ۲۱ تیرماه بهصورت سراسری در سامانه «حج من» به آدرس my.haj.ir آغاز شده و تا کنون حدود ۵۰ هزار نفر متقاضیان نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود اقدام کردهاند.
در روزهای گذشته از این مرحله، اولویت ثبت اعلام آمادگی ابتدا برای زائرانی فراهم شد که در کاروانهای حج تمتع سال ۱۴۰۵ نامنویسی کرده بودند، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، امکان اعزام و تشرف به سرزمین وحی را پیدا نکردند.
سپس از روز شنبه ۲۷ تیرماه اولویت برای دارندگان قبوض تا ۳۰مهر ماه نیز بازگشایی شد و از امروز اولویتهای جدید نیز میتوانند ثبت اعلام آمادگی کنند. در این مرحله، امکان ثبت اعلام آمادگی برای دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج که تاریخ ودیعهگذاری آنان تا ۳۰ آذرماه ۱۳۸۶ است نیز فراهم شد تا از امروز (دوشنبه ۲۹ تیرماه) در سامانه «حج من» اعلام آمادگی خود را ثبت کنند.
صرفا این ظرفیت جدید برای استانهایی بازگشایی میشود که دارای ظرفیت خالی است.
برای اولویتهای قبلی نیز پیامک اطلاعرسانی ارسال و از آنان برای ثبت اعلام آمادگی دعوت به عمل آمد.
از سایر اولویتها نیز مطابق جدول زمانبندی، از طریق اطلاعیههای بعدی دعوت خواهد شد.
تاکید میشود متقاضیان پیش از ثبت اعلام آمادگی، نسبت به بهروزرسانی اطلاعات فردی و اطلاعات حساب بانکی خود در سامانه «حج من» اقدام کنند.
پس از پایان مرحله اعلام آمادگی، متقاضیان باید با مراجعه به پزشکان معتمد مرکز پزشکی حج و زیارت، معاینات و ارزیابیهای پزشکی را انجام دهند تا استطاعت جسمانی آنان برای تشرف به حج تمتع ۱۴۰۶ بررسی و تأیید شود. زمان مراجعه به پزشک و نوع آزمایشهای مورد نیاز نیز متناسب با شرایط هر متقاضی، از طریق پیامک اطلاعرسانی خواهد شد.
پس از تأیید استطاعت جسمانی، مراحل بعدی ثبتنام شامل انجام پیش ثبتنام و سپس ثبت نام قطعی و انتخاب کاروان تا تکمیل فرآیند نامنویسی و پرداخت هزینههای مربوط، براساس برنامه زمانبندی و اطلاعیههای بعدی سازمان حج و زیارت اطلاعرسانی و انجام خواهد شد.