حمید عباس‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان قاینات، با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی سرمایه‌گذاران در جریان این بازدیدها گفت: تورم در بازار مصالح ساختمانی، افزایش هزینه‌های تجهیز و دستمزد، از جمله چالش‌های اصلی فعالان این حوزه است که با بررسی دقیق پیشرفت فیزیکی و ظرفیت‌های هر پروژه، راهکارهای حمایتی و قول‌های مساعد برای تخصیص تسهیلات و رفع موانع اجرایی ارائه شد.

عباس‌زاده با تأکید بر اینکه حجم سرمایه‌گذاری‌های فعلی در حوزه گردشگری قاینات طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، افزود: با تداوم حمایت‌های معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل و تلاش کارشناسان این حوزه، چشم‌انداز روشنی پیش‌روست و امیدواریم با به ثمر نشستن این تلاش‌ها، تا پایان سال ۱۴۰۵ شاهد بهره‌برداری از حداقل ۵ پروژه بزرگ گردشگری باشیم که تحولی ملموس در ظرفیت اقامتی و خدمات‌رسانی به گردشگران در این منطقه ایجاد خواهد کرد.