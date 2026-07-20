افتتاح طرحهای گردشگری در قاینات/ رفع موانع سرمایهگذاری
در راستای شتاببخشی به توسعه زیرساختهای گردشگری و رفع موانع سرمایهگذاران، سفر یکروزه معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی استان به شهرستان قاینات منجر به ثبت رکورد جدیدی در نظارت میدانی و بازدید از پروژههای فعال این حوزه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، دربرنامه عملیاتی نظارت میدانی و بازدید از پروژههای فعال شهرستان قاین که با حضور رئیس اداره شهرستان و کارشناسان سرمایهگذاری روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ همراه بود، ۱۱ طرح گردشگری مورد بررسی دقیق قرار گرفت. این طرحها که شامل طیف متنوعی از اماکن اقامتی و پذیرایی نظیر مجتمعهای گردشگری، اقامتگاههای بومگردی، مهمانپذیرها، رستورانها و مجتمعهای بینراهی هستند، ستون فقرات توسعه زیرساختی گردشگری قاینات را تشکیل میدهند.
حمید عباسزاده، رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان قاینات، با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی سرمایهگذاران در جریان این بازدیدها گفت: تورم در بازار مصالح ساختمانی، افزایش هزینههای تجهیز و دستمزد، از جمله چالشهای اصلی فعالان این حوزه است که با بررسی دقیق پیشرفت فیزیکی و ظرفیتهای هر پروژه، راهکارهای حمایتی و قولهای مساعد برای تخصیص تسهیلات و رفع موانع اجرایی ارائه شد.
عباسزاده با تأکید بر اینکه حجم سرمایهگذاریهای فعلی در حوزه گردشگری قاینات طی سالهای اخیر بیسابقه بوده است، افزود: با تداوم حمایتهای معاونت سرمایهگذاری ادارهکل و تلاش کارشناسان این حوزه، چشمانداز روشنی پیشروست و امیدواریم با به ثمر نشستن این تلاشها، تا پایان سال ۱۴۰۵ شاهد بهرهبرداری از حداقل ۵ پروژه بزرگ گردشگری باشیم که تحولی ملموس در ظرفیت اقامتی و خدماترسانی به گردشگران در این منطقه ایجاد خواهد کرد.