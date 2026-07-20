آمادگی بهزیستی برای خدمترسانی به زائران اربعین
رئیس سازمان بهزیستی کشور از آمادگی این سازمان برای مشارکت در خدماترسانی به زائران اربعین امسال خبر داد و گفت: امسال در هر نقطهای که نیاز باشد، سازمان بهزیستی برای برپایی موکب، راهاندازی ستاد گمشدگان و استقرار اورژانس اجتماعی آمادگی کامل دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سیدمحمدجواد حسینی رئیس مرکز مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه جاری در دیدار با احمد کرمی استاندار ایلام اظهار کرد: همیاران سلامت روان نیز میتوانند در قالب زائر یار در طول مسیر پیادهروی اربعین به زائران خدمات مشاورهای و حمایتهای روانی ارائه دهند.
در ادامه این نشست، حسینی با تشریح اقدامات این سازمان در ایام اربعین گفت: سال گذشته سازمان بهزیستی در استانهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه موکبهای خدمترسانی برپا کرد و علاوه بر ارائه خدمات عمومی، خدمات تخصصی نیز به زائران ارائه شد.
او افزود: در مرز مهران، تأمین ویلچر برای زائران، راهاندازی ستاد گمشدگان و حمایت از اعزام افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی به سفر اربعین از جمله خدماتی بود که سال گذشته توسط این سازمان ارائه شد و امسال نیز این برنامهها با قوت بیشتری دنبال خواهد شد.