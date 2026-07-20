خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمادگی بهزیستی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین

آمادگی بهزیستی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
کد خبر : 1816032
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از آمادگی این سازمان برای مشارکت در خدمات‌رسانی به زائران اربعین امسال خبر داد و گفت: امسال در هر نقطه‌ای که نیاز باشد، سازمان بهزیستی برای برپایی موکب، راه‌اندازی ستاد گمشدگان و استقرار اورژانس اجتماعی آمادگی کامل دارد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سیدمحمدجواد حسینی رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه جاری در دیدار با احمد کرمی استاندار ایلام اظهار کرد: همیاران سلامت روان نیز می‌توانند در قالب زائر یار در طول مسیر پیاده‌روی اربعین به زائران خدمات مشاوره‌ای و حمایت‌های روانی ارائه دهند. 

در ادامه این نشست، حسینی با تشریح اقدامات این سازمان در ایام اربعین گفت: سال گذشته سازمان بهزیستی در استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه موکب‌های خدمت‌رسانی برپا کرد و علاوه بر ارائه خدمات عمومی، خدمات تخصصی نیز به زائران ارائه شد. 

او افزود: در مرز مهران، تأمین ویلچر برای زائران، راه‌اندازی ستاد گمشدگان و حمایت از اعزام افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی به سفر اربعین از جمله خدماتی بود که سال گذشته توسط این سازمان ارائه شد و امسال نیز این برنامه‌ها با قوت بیشتری دنبال خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل