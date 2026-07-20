در ادامه این نشست، حسینی با تشریح اقدامات این سازمان در ایام اربعین گفت: سال گذشته سازمان بهزیستی در استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه موکب‌های خدمت‌رسانی برپا کرد و علاوه بر ارائه خدمات عمومی، خدمات تخصصی نیز به زائران ارائه شد.

او افزود: در مرز مهران، تأمین ویلچر برای زائران، راه‌اندازی ستاد گمشدگان و حمایت از اعزام افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی به سفر اربعین از جمله خدماتی بود که سال گذشته توسط این سازمان ارائه شد و امسال نیز این برنامه‌ها با قوت بیشتری دنبال خواهد شد.