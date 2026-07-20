به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، در دیدار روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با مهدی طاهری وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی پاکستان، با اشاره به مشترکات فرهنگی و تمدنی میان ایران و پاکستان، شناسایی و همکاری در حفاظت از این میراث مورد تاکید قرار گرفت.