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همکاری‌های ایران و پاکستان در حوزه مرمت و حفاظت میراث‌فرهنگی

همکاری‌های ایران و پاکستان در حوزه مرمت و حفاظت میراث‌فرهنگی
کد خبر : 1816027
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در دیدار رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی پاکستان بر همکاری‌های ایران و پاکستان در حوزه مرمت و حفاظت میراث فرهنگی تأکید شد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، در دیدار روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با مهدی طاهری وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی پاکستان، با اشاره به مشترکات فرهنگی و تمدنی میان ایران و پاکستان، شناسایی و همکاری در حفاظت از این میراث مورد تاکید قرار گرفت. 

در این نشست محمدابراهیم زارعی علاقمندی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در همکاری با موسسات مشابه در پاکستان جهت تبادل تجربیات و همکاری های پژوهشی و علمی را اعلام کرد.

گفتنی است، پاکستان دارای تمدن های کهن موهنجودارو و گاندهارا است که قدمت آنها به چندهزار سال باز می گردد.

 

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