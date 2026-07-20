با حکم رئیس سازمان فرهنگی هنری؛
محمدحسین علیمددی معاون ارتباطات، رسانه و فضای مجازی شد
آیین تکریم و معارفه معاون ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر؛ در این مراسم، محمدحسین علیمددی با حکم رئیس سازمان فرهنگی هنری به عنوان سرپرست معاونت ارتباطات، رسانه و فضای مجازی این سازمان معرفی شد.
در حکم محمدباقر اعلمی، بر ارتقای فعالیتهای حوزه ارتباطات، رسانه، روابط عمومی و فضای مجازی، توسعه ارتباط مؤثر با مخاطبان، انعکاس شایسته خدمات و دستاوردهای سازمان، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای جایگاه سازمان فرهنگی هنری در عرصه رسانه تأکید شده است.
علیمددی پیش از این ریاست مرکز مشارکتهای سازمان فرهنگی هنری سازمان را بر عهده داشت. از دیگر سوابق وی میتوان به دستیار و مشاور رسانهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، معاون سازمان رسانهای سپهر، مشاور مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، تهیهکنندگی و کارگردانی آثار متعدد هنری و تلویزیونی اشاره کرد.
در این مراسم همچنین از خدمات و زحمات محمداحسان خرامید در دوران تصدی معاونت ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران قدردانی شد.