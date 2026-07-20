اعتمادسازی، دیپلماسی فرهنگی و سرمایهگذاری؛ سه محور راهبردی برای تعامل با ایرانیان خارج از کشور
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اینکه «اعتمادسازی» مهمترین پیششرط بازتعریف مناسبات با ایرانیان خارج از کشور است، گفت: گردشگری، ایرانشناسی و دیپلماسی فرهنگی میتوانند دشوارترین مسیرهای ارتباطی را هموار کنند؛ از همین رو باید با تغییر رویکردهای حکمرانی، امنیت، کرامت و مشارکت ایرانیان خارج از کشور را در کانون سیاستگذاری قرار داد و زمینه حضور و سرمایهگذاری آنان در سرزمین مادری را فراهم ساخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، نشست سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اعضای کمیسیون گردشگری و ایرانشناسی شورایعالی ایرانیان خارج از کشور صبح امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ در دفتر وزیر برگزار شد.
در این نشست که با هدف بررسی راهکارهای تقویت تعامل با ایرانیان خارج از کشور، بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری، دیپلماسی فرهنگی و توسعه سرمایهگذاری برگزار شد، وزیر میراثفرهنگی بر ضرورت بازتعریف سیاستهای ارتباطی با ایرانیان مقیم خارج از کشور و بهرهگیری از ظرفیت عظیم آنان در مسیر توسعه ملی تاکید کرد.
صالحیامیری، استمرار نشستهای شورایعالی ایرانیان خارج از کشور را بسترساز شکلگیری سرمایه اجتماعی نوین دانست و اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح برخی رویکردها و ورود به مرحلهای تازه در تعامل با ایرانیان خارج از کشور هستیم؛ مرحلهای که بر اعتماد، کرامت انسانی، مشارکت و منافع ملی استوار باشد.
وی با اشاره به جایگاه وزارت امور خارجه در نظام حکمرانی کشور افزود: وزارت امور خارجه نماد اقتدار نرم جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی است و مأموریت آن ارتقای منافع ملی، تقویت تعاملات جهانی و افزایش سرمایه راهبردی کشور است.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر اینکه اعتمادسازی مهمترین مسئله در تعامل با ایرانیان خارج از کشور است، تصریح کرد: اگر بتوانیم اعتماد را بازسازی کنیم، بخش عمدهای از چالشها و موانع موجود برطرف خواهد شد. لازمه این امر، اصلاح ادبیات، رفتار و شیوه حکمرانی در مواجهه با ایرانیان خارج از کشور است.
وی ادامه داد: ادبیات تعاملی، همراه با رافت، احترام و کرامت انسانی باید جایگزین نگاههای محدودکننده شود و همه ارکان حکمرانی نیز باید به درکی مشترک درباره جایگاه ایرانیان خارج از کشور برسند؛ زیرا بدون اجماع ملی، تحقق سیاستهای مؤثر امکانپذیر نخواهد بود.
صالحیامیری امنیت را یکی از پایههای اساسی اعتمادسازی دانست و گفت: امنیت فردی، خانوادگی، اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری باید برای ایرانیان خارج از کشور تضمین شود و همزمان از هرگونه رفتار امنیتزدا که موجب کاهش اعتماد عمومی میشود، پرهیز شود.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد ساختارهای منسجم در دستگاههای اجرایی برای رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد و گفت: دبیرخانه مرکزی در وزارت امور خارجه شکل گرفته است و اکنون باید این ساختار در تمامی دستگاههای مرتبط تکمیل شود تا خدمات و تصمیمگیریها با انسجام بیشتری دنبال شود.
صالحیامیری، گردشگری، ایرانشناسی، هنر و میراثفرهنگی را مؤثرترین ابزارهای تقویت پیوند ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادری دانست و اظهار کرد: این حوزهها میتوانند جادههای دشوار ارتباطی را هموار کنند و زمینه حضور دوباره ایرانیان در ایران را فراهم آورند.
وی تاکید کرد: اگر سرمایه ایرانیان خارج از کشور به چرخه توسعه ملی وارد شود، تحولی بزرگ در اقتصاد گردشگری کشور رقم خواهد خورد. حضور آنان علاوه بر حفظ پیوندهای هویتی و فرهنگی با سرزمین مادری، میتواند موتور محرک سرمایهگذاری و اشتغال در کشور باشد.
در این نشست همچنین بر محورهایی همچون تقویت هویت فرهنگی و زبان فارسی، توسعه دیپلماسی موزهای، گسترش گردشگری سلامت، بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، تولید محتوای هدفمند، ارتقای اطلاعرسانی و تسهیل حضور ایرانیان خارج از کشور در ایران بهعنوان مهمترین اولویتهای همکاری مشترک تأکید شد.