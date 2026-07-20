محمدحسین لطیفی با «نگین ارباب» به تلویزیون بازگشت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، حالا این کارگردان باسابقه، این روزها در شهرک سینمایی نور مشغول فیلمبرداری تازه‌ترین اثر خود، «نگین ارباب» به سفارش مرکز سیمافیلم است؛ سریالی عاشورایی و تاریخی که روایتی از روزگار پس از واقعه کربلا را به تصویر می‌کشد و به مبارزه پنهان جریان حق در دوران حکومت اموی می‌پردازد.

لطیفی این روزها همراه گروه تولید، صحنه‌های این مجموعه را در شهرک نور مقابل دوربین می‌برد؛ اثری که از هم‌اکنون یکی از پروژه‌های مهم تاریخی تلویزیون به شمار می‌رود.