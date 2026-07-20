مرزهای چیلات و سومار به روی زائران اربعین گشوده شد

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، علی اکبر پورجمشیدیان، قائم مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی، امروز ( دوشنبه ۲۹ تیر) در همایش یاوران اربعین بیان کرد: با توجه به پیش بینی‌هایی که برای امسال و سال‌های آینده داریم، برای جلوگیری از ازدحام بیش از حد و کاهش سختی عبور مردم از مرزها در ایام اربعین، در تلاش هستیم تا مرزهای جدیدی را به مرزهای شش گانه اربعین اضافه کنیم.

دو مرز چیلات و سومار به صورت آزمایشی به روی زائران اربعین گشوده شد

وی در ادامه اظهار کرد: امسال به صورت آزمایشی و بسیار محدود دو تا از مرزها، یکی مرز چیلات در استان ایلام و شهرستان دهلران به صورت آزمایشی برای مردم خود شهرستان و منطقه بازگشایی خواهد شد. اگر جواب داد و زیرساخت ها آماده شد برای سال های آینده امکان عبور کاروان ها نیز از این مرز فراهم خواهد شد. یک مرز هم در استان کرمانشاه، مرز سومار که یک مرز اقتصادی است، شرایطی برای عبور آزمایشی و محدود مردم خود منطقه فراهم شده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: از سایر شهرستان ها فعلا برای این دو مرز برنامه نداریم، اما مردم خود منطقه به صورت آزمایشی از این دو رمز تردد خواهند کرد. مرزهای اربعینی ما از سال آینده تبدیل به هشت مرز خواهد شد. شش مرز شلمچه، چذابه، مهران، خسروی، باشماق و تمرچین بعلاوه دو مرزچیلات و سومار برای تردد زائران اربعین حسینی خواهند بود. دو مرز چیلات و سومار امسال به صورت آزمایشی و سال آینده به صورت رسمی برای تردد بازگشایی می شوند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی در ادامه بیان کرد: در رابطه با کار جهانی اربعین و رسالت تمدنی اربعین و کار فرهنگی که در حال انجام است، دو همایش بزرگ علمی توسط کمیته فرهنگی با همکاری عزیزان ما در کشور عراق برگزار خواهد شد. یکی همایش علمی علمای اهل سنت و شیعه در بغداد است. یک همایش هم در کربلا با موضوع اربعین، هم بستگی حسینی برگزار خواهد شد.

امسال به نیابت از آقای شهید در مراسم اربعین شرکت می کنیم

وی در ادامه خطاب به کسانی که قصد شرکت در مراسم راهپیمایی اربعین را دارند گفت: ان شاءالله امسال به نیابت آقای شهید خود در این مراسم شرکت کنیم. ما در مراسم امسال یک هدف اساسی دنبال می‌کنیم و آن تشکر از مردم و دولت عراق است. این حماسه بزرگی که مردم عراق خلق کرده و به صورت عملی انسجام امت اسلام و دو ملت ایران و عراق را به نمایش گذاشتند، جای تقدیر دارد. از زوار خواهش می‌کنم هر کجا که در عراق رفتند به این نکته توجه داشته باشند.

همه مرزها در بهترین شرایط و آمادگی هستند

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در ادامه با تاکید بر اینکه پیکر مطهر آقای شهید ما را از نجف تا کربلا قدم به قدم تشییع کردند گفت: این جای تشکر دارد. از طرف دیگر بخاطر گرمای هوا و ایجاد فرصت برای بقیه زوار از مردم تقاضا می کنیم که سفر اربعین را طوری مدیریت کنند که در حداقل زمان زیارت اربعین مشرف شده و به کشور بازگردند. از همه مرزها استفاده کنند. همه مرزها در بهترین شرایط و آمادگی هستند. تفاوتی از نظر آمادگی ندارند. من توصیه می کنم به نسبت فاصله ای که بین شهر محل اقامت مرز عبوری خود را انتخاب کنند.

گذرنامه زیارتی به سرعت صادر خواهد شد

پورجمشیدیان در ادامه تصریح کرد: حتما گذرنامه به موقع تهیه شود. به سرعت گذرنامه های زیارتی، برای کسانی که پاسپورت بین المللی ندارند، صادر می‌شود. حتما زوار عزیز توجه داشته باشند که موقع خروج از مرز، مهر خروج بر روی گذرنامه آنان ثبت شود. اگر کسی بدون مهر از کشور خارج شود با مشکل مواجه خواهند شد. ساعات راهپیمایی با توجه به گرمای هوا بهتر است شب باشد. یک مسیر امن و ایمن در کشور عراق بین نجف تا کربلا ایجاد شده است.

زوار سه استان می توانند همزمان بلیت رفت و برگشت اتوبوس را تهیه کنند

وی در ادامه با بیان اینکه در برخی از استان ها امکان خرید هم زمان بلیت رفت و برگشت اتوبوس فراهم شده است گفت: بدین ترتیب زوار در هنگام برگشت دیگر با مشکل مواجه نخواهند شد. استان تهران، قم و اصفهان این امکان فراهم شده است. این سه استان که بیشترین زوار را دارند، می‌توانند بلیت رفت و برگشت را هم زمان تهیه کنند. از همه زوار تقاضا می کنیم به قوانین کشور عراق احترام بگذارند. اینقدر محبت و دوستی بین دو کشور زیاد شده که گاهی در داخل عراق احساس می کنیم داخل ایران هستیم اما کشور عراق قوانین و مقررات خاص خود را دارد که باید به آن احترام گذاشته شود.