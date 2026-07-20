در نشست خبری دهمین همایش تئاتر پیادهروی اربعین مطرح شد؛
اجرای ۱۳ اثر نمایشی در ۱۰ نقطه مسیر پیادهروی اربعین/ مشارکت وزارت ارشاد و شهرداری در «روایت راهیان»
دبیر دهمین همایش تئاتر پیادهروی اربعین «روایت راهیان» از اجرای ۱۳ اثر نمایشی در ۱۰ نقطه از مسیر پیادهروی اربعین خبر داد و گفت: امسال برای نخستینبار ادارهکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در برگزاری این رویداد مشارکت دارند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نشست رسانهای دهمین همایش تئاتر پیادهروی اربعین «روایت راهیان» صبح امروز ۲۹ تیرماه در سالن صفارزاده حوزه هنری با حضور کوروش زارعی دبیر همایش، سیدمصطفی موتورچی دبیر اجرایی و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.
کوروش زارعی در ابتدای این نشست با اشاره به برگزاری دهمین دوره این رویداد گفت: افتخار دارم دبیری این رویداد هنری را بر عهده داشته باشم و تلاش ما این است که هر سال نسبت به دورههای گذشته، همایش با کیفیت بهتری برگزار شود.
او درباره آثار راهیافته به این دوره افزود: آثار نمایشی در گونهها و ژانرهای مختلف از شهرهای گوناگون به دبیرخانه ارسال شد و تلاش کردیم مانند سالهای گذشته، تنوع آثار حفظ شود تا بتوانیم مخاطبان بیشتری را جذب کنیم. در نهایت ۱۳ اثر نمایشی در گونههای مختلف برای اجرا انتخاب شدهاند.
زارعی ادامه داد: این آثار در ۱۰ نقطه از مسیر پیادهروی اربعین اجرا خواهند شد. همچنین امسال برای نخستینبار اجراهایی در یک موکب سیار خواهیم داشت و امیدواریم همچون سالهای گذشته اجراهای موفقی را به زائران ارائه کنیم.
دبیر دهمین همایش تئاتر پیادهروی اربعین در پایان از همراهی نهادهای همکار قدردانی کرد و گفت: از مهدی شفیعی و اتابک نادری تشکر میکنم چراکه امسال برای نخستینبار ادارهکل هنرهای نمایشی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این رویداد مشارکت دارد. همچنین از محمدباقر اعلمی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز سپاسگزارم که پس از ۹ سال، برای نخستینبار در کنار این رویداد قرار گرفتهاند.
زارعی با تأکید بر رویکرد نذر فرهنگی هنرمندان در این رویداد اظهار کرد: از ابتدا با گروههای نمایشی توافق کردیم که هیچ دستمزدی برای حضور در این همایش پرداخت نشود و هنرمندان نیز با آگاهی از این موضوع، برای ادای نذر فرهنگی خود در این رویداد حضور پیدا میکنند.
او افزود: البته امسال در آیین اختتامیه، هدیهای به گروه برگزیده اهدا خواهد شد.
دبیر دهمین همایش تئاتر پیادهروی اربعین درباره هزینههای برگزاری این رویداد نیز گفت: امسال نهادهای مختلف به کمک حوزه هنری انقلاب اسلامی آمدهاند، زیرا هزینههای جابهجایی و حملونقل در عراق افزایش قابل توجهی داشته و بخش عمدهای از مخارج برگزاری همایش صَرفِ همین موضوع میشود.
او ادامه داد: امروز در مسیر پیادهروی اربعین و در موکبهای مختلف، شاهد برگزاری برنامههایی از سوی عراقیها هستیم که عمدتاً بهصورت پلیبک اجرا میشوند، در حالی که تمامی اجراهای گروههای ایرانی بهصورت زنده و مستقیم روی صحنه میرود.
زارعی درباره حضور گروههای خارجی در دهمین دوره همایش اظهار کرد: امسال گروه خارجی در این رویداد حضور ندارد، اما طی ۱۰ سال گذشته تلاش کردهایم تئاتر مسیر پیادهروی اربعین را به یک جریان فرهنگی تبدیل کنیم.
او درباره علت نبود آثار خارجی نیز گفت: در دورههای گذشته آثار خارجی با کیفیت فنی و هنری مطلوبی به جشنواره ارسال میشد، اما آثار رسیده در این دوره از استانداردهای لازم برای حضور در همایش برخوردار نبودند و به همین دلیل، در دهمین همایش تئاتر پیادهروی اربعین، گروه خارجی حضور نخواهد داشت.
سیدمصطفی موتورچی، دبیر اجرایی دهمین همایش تئاتر پیادهروی اربعین، با اشاره به رویکرد این رویداد در تولید آثار نمایشی گفت: هر سال متناسب با اتفاقات و رویدادهایی که در جهان اسلام رخ میدهد، آثار نمایشی جدیدی تولید میکنیم و آنها را در مسیر پیادهروی اربعین به اجرا میگذاریم؛ آثاری که مخاطبان فارسیزبان و عربزبان از آنها استقبال میکنند.
او با اشاره به آسیبشناسی دورههای گذشته افزود: در دهمین همایش پیادهروی اربعین، ۹ دوره گذشته را مورد بررسی و آسیبشناسی قرار دادیم. با توجه به دشواریهای مسیر، در سالهای قبل امکان اجرا تنها در سه یا چهار نقطه وجود داشت، اما از نظر گستره و تعداد نقاط اجرا، این دوره نسبت به ادوار گذشته متمایز است و شاهد یک جهش کمّی در اجرای آثار نمایشی خواهیم بود.
دبیر اجرایی دهمین همایش تئاتر پیادهروی اربعین با اشاره به چشمانداز این رویداد اظهار کرد: آرزوی ما این است که متناسب با همه زائران و مخاطبان حاضر در مسیر پیادهروی اربعین، آثار نمایشی تولید و اجرا کنیم تا افراد با زبانها و فرهنگهای مختلف بتوانند با این آثار ارتباط برقرار کنند.
او ادامه داد: در سالهای گذشته اجراهایی به زبانهای عربی، ترکی، انگلیسی و برخی زبانهای دیگر در برنامه همایش قرار داشت، اما امسال به دلیل شرایط ناشی از جنگ و همچنین محدودیتهای مالی، اجرای آثار را به دو زبان فارسی و عربی محدود کردهایم.
کوروش زارعی در بخش پایانی این نشست، با تشریح یکی از اهداف بلندمدت همایش تئاتر پیادهروی اربعین گفت: به دنبال ایجاد یک گردهمایی و اتحادیه میان هنرمندان تئاتر جهان اسلام هستیم تا بتوانیم ارتباطات و تعاملات تئاتری میان کشورهای اسلامی را گسترش دهیم.
او افزود: شکلگیری چنین شبکهای میتواند زمینه همکاریهای مشترک، تبادل تجربه و تولید آثار نمایشی میان هنرمندان کشورهای مسلمان را فراهم کند و ظرفیتهای تئاتر جهان اسلام را بیش از پیش به یکدیگر پیوند بزند.