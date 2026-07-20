خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری نیمه اول مردادماه آغاز شد

پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری نیمه اول مردادماه آغاز شد
کد خبر : 1815900
لینک کوتاه کپی شد.

پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا شانزدهم مردادماه از ساعت ۸:۳۰ امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه آغاز شد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز دوشنبه ۲۹ تیرماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد. 

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۲۹ تیرماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود. 

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه ۲۹ تیرماه به بعد پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت. 

هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند. 

آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای اربعین

از امروز دوشنبه ۲۹ تیر ماه ساعت ۸:۳۰ صبح، هموطنانی که قصد دارند در مراسم اربعین ۱۴۰۵ شرکت کنند، می‌توانند برای تهیه بلیت‌های مربوط به نیمه دوم مردادماه، به سکوهای مجاز اینترنتی یا دفاتر خدمات مسافرتی سراسر کشور مراجعه کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل