فرمانده یگان حفاظت گیلان:
دستگیری دو نفر و کشف دو دستگاه فلزیاب درشهرستان رودسر
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان از دستگیری دو نفر و کشف دو دستگاه فلزیاب در عملیات مشترک نیروهای انتظامی وپایگاه حفاظتی میراثفرهنگی در شهرستان رودسر خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محمدرضا امیدیراد،روز شنبه ٢٧ تیرماه ١۴٠۵ در تشریح جزئیات این عملیات اعلام کرد: طی گشتهای مشترک یگان حفاظت میراثفرهنگی با همکاری عوامل انتظامی شهرستان رودسر در مسیر ییلاقی اشکورات، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و در ادامه با توقف خودرو موردنظر با بازرسی دقیق و تخصصی از این خودرو، دو دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان افزود: دو سرنشین این خودرو با تشکیل پرونده قضایی و به اتهام حمل غیرقانونی تجهیزات فلزیاب، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح میشوند.
او تصریح کرد: با عنایت به اینکه دستگاه مکشوفه به همراه متعلقات از نوع فلزیاب بوده به دلیل عدم مجوز از مبادی ذیصلاح توسط متهمین، مشمول بند ۲ و ۸ آیین نامه اجرای هیات محترم وزیران مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده واحد قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ، خرید فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی میشود، و لازم به توضیح است دستگاه مکشوفه برابر با شیوهنامه امحاء ابلاغی به ستاد مرکزی تحویل داده خواهد شد.