تصاویر کودکان میناب حقانیت ما را در جهان به اثبات میرساند
سید جواد هاشمی، بازیگر در حاشیه بازدید از رویداد فرهنگی، هنری «مشق ناتمام»، گفت: تصاویر کودکان میناب، تابلوهایی بینظیرند که حقانیت ما را در سراسر جهان به اثبات میرسانند. این موضوع را اصلاً سیاسی نمیدانم؛ بلکه اتفاقی در حوزه اخلاق، تربیت و عشقورزی به کودکانی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، رویداد فرهنگی، هنری «مشق ناتمام»، یادنامه بیش از ۴۰۰ کودک ایرانی است که جنگ، دفتر رؤیاهای کودکانهشان را ناتمام گذاشت.
سید جواد هاشمی، بازیگر در ابتدا با ابراز تأثر عمیق از تماشای تصاویر شهدای خردسال میناب، این رویداد را ترکیبی از غم و شکوهمندی وصفناپذیر توصیف کرد که قابل قیاس با هیچ چیز دیگری نیست.
هاشمی با اشاره به آمار شهدای نوجوان در جنگهای تحمیلی دوم و سوم، گفت: من تا پیش از این نمیدانستم که شمار کودکان و نوجوانان شهید در این دو جنگ به عدد ۴۰۰ میرسد. اما ترجیح میدهم بگویم که این ۴۰۰ کودک و نوجوان به دست آمدند، نه از دست رفتند؛ چراکه آنان با ایستادگی در جبهه حق، پیام روشنایی را به جهانیان مخابره کردند و به تاریکینشستگان هشدار دادند که از کوچکترین روزنه نور برای نجات خویش بهره گیرند.
او با تأکید بر ماندگاری نام و تصویر این شهدا، افزود: ۴۰۰ تصویر، ۴۰۰ یادگار و ۴۰۰ نام جاودان، گنجینهای از افتخارند. اگر به دنبال نشانههای ماندگاری میگردیم، این شهیدان همان «مشقهای ناتمام» هنر و حماسهاند. عدد ۴۰۰ برای من تداعیگر ۴۰۰ دلنوشته نیمهتمام و ۴۰۰ سازه ناتمامی است که همچون بناهای نیمهکاره در میناب و دیگر شهرها، یادآور قصهای تلخ اما حقیقی هستند.
این هنرمند با اشاره به ابعاد فراملی این رویداد، تصریح کرد: این تصاویر، تابلوهایی بینظیرند که حقانیت ما را در سراسر جهان به اثبات میرسانند. این موضوع را اصلاً سیاسی نمیدانم؛ بلکه اتفاقی در حوزه اخلاق، تربیت و عشقورزی به کودکانی است که دستکم امروز نفس میکشند و باید اجازه دهیم تا زندگی کنند.
هاشمی در پایان با آرزوی پایان یافتن همه جنگها در جهان، اظهار کرد: دلم برای ضربان قلب کودکانی میتپد که امروز زندهاند و گناهی ندارند. امیدوارم روزی فرا رسد که صدای تیکتاک قلبهای معصوم آنان، که هنوز آلودگی سیاست به آن راه نیافته است، نویدبخش لبخند صلح باشد و ما شاهد آیندهای باشیم که در آن کودکان، تنها لبخند صلح بر لب دارند.