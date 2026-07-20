به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، رضا دارابی روز دوشنبه در نشست با اعضای شورای عالی قضایی استان که در نقطه مرزی مهران برگزار شد،اظهار کرد: پایش‌های دو چندان و بازدیدهای مشترک دولت و دستگاه قضا در پیشبرد طرح‌ها و بهره‌برداری بهینه برای مردم بسیار سودمند است.

وی گفت: تاکنون بیش از ۲۱ کیلومتر جاده و مسیر دسترسی تازه به پایانه مرزی مهران و شبکه راه‌های استان افزوده شده و ۳۵ کیلومتر دیگر نیز در حال گذراندن مراحل اجرایی پایانی است.

دارابی ادامه داد: با وجود تنگناهای اقتصادی، تورم و فشارهای گوناگون روندهای طرح‌های عمرانی استان متوقف نشده و کارهای اجرایی با نقش‌آفرینی پیمانکاران انجام گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام افزود: از آن میان می‌توان به رنگ‌آمیزی جداکننده‌های بتنی، خط‌کشی مسیرها، تامین روشنایی، نصب تابلوهای هشداردهنده، آشکارسازی مسیرها، ساخت ۹ کیلومتر جاده در مسیر «قاضی‌خان» به «چم‌شیر» در شهرستان سیروان و ۶ کیلومتر جاده پدافندی مسیر قُلِندر اشاره کرد.

معاون استاندار ایلام گشایش مرزهای زمینی را از اولویت‌های مهم دولت برشمرد و گفت: گذرگاه چیلات با اجرای زیرساخت‌هایی همچون آب، برق، گاز، فیبرنوری، مخابرات و بهسازی ۲۶ کیلومتر راه مرزی در آستانه بازگشایی قرار دارد.

وی تاکید کرد که امسال شاهد رفت‌وآمد عاشقان حسینی و بازگشایی عملی این مرز خواهیم بود و از سوی دیگر نیز باید گفت که پرونده مرزهای «هلاله شمالی» در شهرستان چوار و بازارچه مرزی «چنگوله» مهران نیز در حال پیگیری است.

دارابی گفت که بر پایه اعلام ستاد اربعین، بهای خودروگاه‌های بزرگ اربعین در مهران برای ۲۴ ساعت ماندگاری، ۶۰ هزار تومان تعیین شد.

وی اضافه کرد: این رقم، پایه بهای خودروگاه‌های خصوصی نیز به شمار می‌رود و نهاد تعزیرات حکومتی با همراهی فرماندار و شهردار مهران باید بر رعایت دقیق آن پایش پیوسته داشته باشند.

معاون استاندار ایلام، ساماندهی میدان اربعین در مرز مهران را از رخدادهای خوب امسال دانست و بیان کرد: موضوع‌های سال‌های گذشته از جمله تاریکی، ورودی میدان و جانمایی ایستگاه‌های پذیرایی برطرف شده و امسال آب، برق، گاز و فاضلاب برای ۲۴ موکب دائمی در این میدان فراهم شده است.

دارابی یادآور شد: از این موکب‌های در طول سال و در روزهای غیر از اربعین می‌توان برای راه‌اندازی بازارچه و غرفه‌های صنایع دستی بهره برد.

وی از همراهی شهرداری‌های مناطق ۱۸ و ۵ تهران، اراک، ساری، البرز، قزوین و یزد در رویداد اربعین امسال خبر داد و گفت که با حضور نیروهای پاکبان، خودروهای سنگین و ابزارهای لازم، هیچ چالشی در زمینه رفت‌ و روب و پاکیزگی نخواهیم داشت و به همه دهیاری‌ها و شهرداری‌های مسیر نیز فراخوان داده شده تا تمام توان خود را به کار گیرند.

این نشست با حضور شورای قضایی ایلام به ریاست« عمرانی علی‌محمدی» رئیس کل دادگستری استان در پایانه مرزی مهران به منظور بررسی و بازدید از آخرین وضعیت آمادگی مرز مهران برای خدمت‌رسانی با زائران اربعین برگزار شد.