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نامزدهای مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» معرفی شدند

نامزدهای مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» معرفی شدند
کد خبر : 1815884
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حضور ۳۱ اثر منتخب در نمایشگاه مسابقه

همزمان با پایان فرآیند داوری، اسامی نامزدهای مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» و عکاسان راه یافته به نمایشگاه معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، دبیرخانه مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان»، اسامی نامزدهای نهایی این رویداد و عکاسان راه یافته به نمایشگاه مسابقه را اعلام کرد. 

هیئت داوران مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» پس از بررسی و ارزیابی بیش از ۸۰۰ اثر ارسالی از سوی عکاسان، ۱۷ عکاس از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور با مجموع ۳۱ اثر را حائز شرایط حضور در بخش نمایشگاهی این رویداد دانستند. 

راه‌یافتگان این مسابقه عکاسی عبارتند از: 

علیرضا برهانی، نازنین زبردست، احمد تاجی، حسین خسروی، حسین نادری، سید مصطفی صدرطهرانی، مصطفی رودکی، هستی فتوتی، محمد جلایی، حمید واحدی، مسعود شهرستانی، مصطفی پورتیمور، مرتضی بهنام، مرتضی صالحی، هادی دهقان‌پور، سید روح‌الله احمدی و محمدحسین موحدی‌نژاد. 

منتخبان این مسابقه عکاسی از شهرهای تهران، شیراز، کرج، اصفهان، مشهد، اهواز، ایلام، سنقر، لار و استان چهارمحال و بختیاری هستند که نشان‌دهنده استقبال گسترده هنرمندان از سراسر کشور از این رویداد هنری است. 

بر اساس اعلام دبیرخانه مسابقه، این آثار منتخب در نمایشگاه «روایت جنگ رمضان» به نمایش گذاشته خواهند شد و ۳ نفر برگزیده نهایی و ۲ نفر شایسته تقدیر در آیین اختتامیه این مسابقه اعلام با اهدای تندیس، لوح تقدیر و جوایز ارزنده از آنان تجلیل خواهد شد. 

مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» به همت روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ با هدف ثبت و ماندگارسازی جلوه‌های ایثار، مقاومت، همبستگی اجتماعی و روایت تصویری روزهای جنگ رمضان برگزار شد. حمید فروتن، نقی خوش‌خلق، سید شهاب‌الدین واجدی، حامد جعفرنژاد و عبدالوحید مینا داوران این مسابقه عکاسی بودند. 

 

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