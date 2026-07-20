«یدک کشان کوهستان راکی» دوبله شد
مستند «یدک کشان کوهستان راکی» با گویندگی ۱۷ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
مدیر دوبله این مستند دانیال الیاسی و صدابردار آن مهدی پاینده است. شیلا آژیر، رضا الماسی، محمد بهاریان، کریم بیانی، علی بیگ محمدی، ارسلان جولایی، امیر حکیمی، ابوالفضل شاه بهرامی، داود شعبانی نصر، محمد صادقیان، سحر صحامیان، بهروز علی محمدی، نصراله مدقالچی، اردشیر منظم، بهمن هاشمی، حسین نورعلی و دانیال الیاسی صداپیشه های این اثر بوده اند.
این مستند در ژانر ریالیتی است که در مورد مرارت ها و سختیهای بیشماری است که تخریب کنندگان کوههای راکی برای راهسازی و باز کردن جاده متحمل میشوند. آنها از تجربیات و اتفاقاتی که رخ داده میگویند.
این مستند با به تصویر کشیدن تلاش و فداکاری نیروهای امداد جادهای و راهسازی، اهمیت تعهد، مسئولیتپذیری و پشتکار در انجام وظایف دشوار را نشان میدهد. پیرنگ روایی این مستند، مخاطب را با خطرات و سختیهای کار در شرایط آبوهوایی نامساعد و مناطق کوهستانی آشنا میکند و ارزشهایی مانند شجاعت، آمادگی، انضباط و تصمیمگیری سریع در موقعیتهای بحرانی را برجسته میسازد. فیلم، همچنین بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان اعضای تیم برای حفظ ایمنی جادهها و کمک به رانندگان و مسافران تأکید دارد و نقش تجربه، مهارت و استفاده صحیح از تجهیزات تخصصی را در مدیریت حوادث و بازگشایی مسیرها نشان میدهد. این مستند ضمن افزایش آگاهی مخاطبان نسبت به دشواریهای این حرفه، ارزشهایی مانند روحیه خدمت، ازخودگذشتگی، مسئولیت اجتماعی، صبر و تلاش مستمر برای تأمین امنیت و رفاه عمومی را به تصویر میکشد.
شبکهی تهران، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.