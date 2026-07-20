به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه؛ مستند کوتاه «خواژن» به تهیه‌کنندگی پویا طالب‌نیا و کارگردانی حدیث مرادی و پریسا عبداللهی، به بخش رسمی ششمین دوره جشنواره بین‌المللی مستند Rhodope International Documentary Film Fest (RIFE) راه یافته و در این جشنواره اکران شد. این رویداد از ۹ تا ۱۲ جولای ۲۰۲۶ در شهر صوفیه بلغارستان برگزار شد.

جشنواره RIFE یکی از رویدادهای تخصصی سینمای مستند در منطقه بالکان به شمار می‌رود که با تمرکز بر آثار مستند مستقل و روایت‌های اجتماعی و انسانی، هر ساله میزبان فیلمسازانی از کشورهای مختلف جهان است. این جشنواره با هدف احیای سنت یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخی سینمای مستند بلغارستان شکل گرفته و علاوه بر نمایش فیلم‌ها، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، تجربه‌های واقعیت مجازی (VR) و برنامه‌های گفت‌وگوی حرفه‌ای میان فیلمسازان و مخاطبان را برگزار می‌کند.

از دیگر عوامل این مستند می‌توان به تحقیق و پژوهش: پویا طالب‌نیا و حدیث مرادی، مشاور علمی و نویسنده نریشن: دکتر نجم‌الدین جباری، فیلمبردار: زانیار لطفی، تصویر هوایی: سعید حسن راشدی، دستیاران فیلمبردار: سوران رحیمی و میلاد بهرامی، تدوین: عماد خدابخش، دستیار تدوین: فاطمه نوروزی، صدابردار: امید کرمی، مدیر تولید: اقبال مروتی، برنامه‌ریز: کیوان بی‌نیاز، طراح صحنه: حدیث مرادی و پریسا عبداللهی، طراح لباس: هیدا صادقیان، حدیث مرادی و پریسا عبداللهی، عکاس: عرفان کرمی، ویرایشگر صدا و طراح صدا: آرش قاسمی، اصلاح رنگ: پگاه حامد، تیزر: امید میرزایی، طراح پوستر: متین خیبلی، تدارکات: داناکریم، طراح لوگو: ارسلان بهرامی، تیتراژ: میثم میرزایی، مترجم زیرنویس: دکتر زانیار نقشبندی، آهنگساز: شهرام علیمحمدی، آواگر: ساقی کمالی، نوازندگان: بهروز آشناگر (ویولن و آلتو)، نیما شفیعی (شمشال)، پژمان نقشبندی (دف، سازهای کوبه‌ای و پرکاشن) و چیا زرگر (سازهای الکترونیک)، ضبط موسیقی: استودیو هارمونی، صدابرداری، میکس و مسترینگ موسیقی: چیا زرگر، راوی: شاه سلطان نظری و پخش بین‌الملل: سولماز اعتماد اشاره کرد.

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