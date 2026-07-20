نوجوانی که یک خبرنگار خارجی را وادار به رعایت حجاب کرد؛ قهرمان سریال شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، حالا داستان واقعی زندگی این نوجوان، دستمایه تولید سریال «سرباز کوچک امام» شده است؛ مجموعه‌ای که این روزها در سیمافیلم مراحل تصویربرداری خود را پشت سر می‌گذارد.

این سریال به تهیه‌کنندگی سعید سعدی و کارگردانی علی غفاری در حال تولید است و روایتی از زندگی نوجوانی را به تصویر می‌کشد که غیرتش، سال‌هاست در حافظه مردم ایران ماندگار شده است.