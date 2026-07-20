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فیلم کوتاه «زمان بازگشت» آماده پخش و نمایش شد

فیلم کوتاه «زمان بازگشت» آماده پخش و نمایش شد
کد خبر : 1815876
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همزمان با رونمایی از پوستر فیلم کوتاه "زمان بازگشت" آماده پخش و نمایش شد.

به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه داستانی "زمان بازگشت" به نویسندگی و کارگردانی ژان رضایی پس از پایان مراحل فنی پس‌تولید آماده نمایش شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: 

"مردی تنها که در رویای‌اش گیر افتاده است برای بیدار شدن به همسایه‌هایش متوسل می‌شود..."

این فیلم اولین تجریه کارگردانی ژان رضایی در فیلم کوتاه داستانی است. زمان بازگشت در ژانر روانشاختی و با بازی سیامک ادیب، فیلمبرداری مهدی اصلانی در موسسه سینمایی و آموزشی ماد تهیه شده و با عنوان بین‌المللی "Return Time " و مدیریت و پخش جهانی حسن اصلانی و کمپانی مادمووی آماده حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی است.

عوامل فیلم عبارت اند از: 

نویسنده و کارگردان: ژان رضایی، تهیه‌کنندگی مشترک: مهدی اصلانی و ژان رضایی، مجری طرح: موسسه فیلمسازی ماد، بازیگران: سیامک ادیب، فرزاد ونکی، مهناز خالدیان، نیکا اصلانی، اسداله نوروزی، مدیر فیلمبرداری: مهدی اصلانی، تدوینگر: محمود نوری، دستیار اول کارگردان: کاوس قاسمی، مدیر برنامه‌ریزی: فرشته نکودست، صداگذاری: آرش قاسمی، گریم: مینا اصلانی، طراحی صحنه و لباس: لیلی رضایی

اصلاح رنگ: محمود نوری، جلوه های ویژه: محمدرضا امامی، فیلمبردار: سینا علیپور، صدا بردار: شهرام متولی باشی، عکاس: فرشید عباسی طراحی پوستر: شهرام عبدلی، پخش: مادمووی

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