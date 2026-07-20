فاطمه نیرومند، گوینده پیشکسوت رادیو در مراسم تقدیر از سوی معاونت صدا گفت:
رادیو برای من عشق، هویت و نفس زندگی است
تجلیل از فاطمه نیرومند، گوینده باسابقه رادیو، در برنامه «جورواجور» رادیو جوان برگزار شد؛ مراسمی صمیمانه که در آن از چهار دهه فعالیت این هنرمند پیشکسوت تقدیر شد. نیرومند در این مراسم گفت: نفسم به نفس رادیو بند است و من به واسطه رادیو زندهام.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، بزرگداشت فاطمه نیرومند، گوینده پیشکسوت رادیو، در برنامه «جورواجور» رادیو جوان با حضور احمد پهلوانیان معاون صدا، وحید اسدی مدیر رادیو جوان، ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا، نوجوانان این برنامه و اهالی رادیو برگزار شد.
در ابتدا، احمد پهلوانیان معاون صدا با اشاره به نقش ارزشمند فاطمه نیرومند در همراهی با نسل نوجوان گفت: من برنامه جورواجور را با حضور مادر مهربان این گروه، خانم فاطمه نیرومند، گوش میدهم. هر جا مهر و مهرورزی باشد، خداوند آنجاست. خدا در نگاه آدمهای عاشق حضور دارد و این دورهمی شیرین، بازتاب نگاه خدا به ماست.
وی افزود: رادیو اهل اندیشه است و خانه همه مردم محسوب میشود. رادیو معجونی از اندیشه، هنر، مهربانی و مهرورزی است. شکلگیری باشگاه رادیویی نوجوانان نیز از اتفاقات ارزشمند و امیدبخش رادیو به شمار میرود.
در ادامه، فاطمه نیرومند با قدردانی از معاون صدا گفت: افتخار داشتم آقای پهلوانیان را از سالهای فعالیت در مرکز قم بشناسم. خوشحالم که امروز در جایگاه معاون صدا همچنان هوای همکاران رادیو را دارند و با محبت و توجه از خانواده رادیو حمایت میکنند.
وی همچنین از ابوذر ابراهیم، مدیر روابط عمومی معاونت صدا، قدردانی کرد و گفت: آقای ابراهیم تعامل بسیار خوبی با همکاران دارند و همواره با دلسوزی و صمیمیت پیگیر امور خانواده رادیو هستند. این روحیه همراهی و ارتباط نزدیک با همکاران، برای مجموعه رادیو ارزشمند است.
نیرومند افزود: حضور گرم شما برای من عزیز است. فقط میتوانم بگویم عاشق رادیو هستم.
وی ادامه داد: نفسم به نفس رادیو بند است و نزدیک به چهار دهه در رادیو فعالیت کردهام. رادیو برای من جز خاطرات خوش، عشق و دوستی چیزی به همراه نداشته است.
نیرومند با قدردانی از مدیر رادیو جوان اظهار کرد: در تمام این سالها جز خیر، نیکی، توانمندی و هوشمندی از مدیر رادیو جوان ندیدهام. آقای وحید اسدی، مدیر رادیو جوان از مدیران توانمند و دلسوز رسانه است.
وی گفت: قصه ما در رادیو طولانی است. هویت همه ما در رادیو یکسان است. شاید پول چندانی در کار نباشد، اما خلوص انسانی وجود دارد و این خلوص از هر سرمایهای ارزشمندتر است.
این گوینده باسابقه رادیو افزود: من از دوبله وارد رادیو شدم، اما هیچگاه به دنبال دستمزد بیشتر نبودهام، چون رادیو جایگاه والایی دارد.
وی ادامه داد: میکروفن رادیو برای من مقدس است و هر واژهای که از آن پخش میشود باید با احترام ادا شود. مردم بسیار محترم هستند و من باید برای این همه لطف و محبت خداوند سجده شکر به جا آورم.
نیرومند همچنین با تمجید از برنامه «جورواجور» گفت: عاشق این برنامه هستم. نوجوانان حاضر در این برنامه نخبه و توانمند هستند و من به حضور در کنار آنها افتخار میکنم.
وی از تلاشهای لیدا عرفانیان، تهیهکننده برنامه، نیز قدردانی کرد و گفت: خانم عرفانیان با عشق و دلسوزی در کنار نوجوانان حضور دارد و برای موفقیت این برنامه تلاش فراوانی میکند.
در بخش دیگر، نوجوانان مجری و اعضای برنامه «جورواجور» در سخنانی صمیمانه از ویژگیهای اخلاقی و حرفهای فاطمه نیرومند سخن گفتند و از سالها فعالیت و همراهی او با نسلهای مختلف مخاطبان رادیو تقدیر کردند.
لیدا عرفانیان، تهیهکننده برنامه «جورواجور» نیز در سخنانی از جایگاه حرفهای و اخلاقی فاطمه نیرومند سخن گفت و حضور او را فرصتی ارزشمند برای نوجوانان این برنامه دانست.
در پایان، با اهدای لوح تقدیر و هدیه از فاطمه نیرومند تجلیل شد و حاضران با بریدن کیک، این مراسم صمیمانه را به پایان رساندند.