پوشش زنده رقابت های تکواندو در شبکه ورزش
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شبکه ورزش در جریان برگزاری رقابتهای تکواندو که در کره جنوبی برگزار می شود امروز دوشنبه ۲۹ تیر و سه شنبه ۳۰ تیر از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰ صبح این پیکارها را در قالب برنامه «مثبت ورزش» و به صورت زنده پخش می کند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، این دوره از مسابقات طی روزهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه با حضور ۶۸۴ تکواندوکار از ۶۳ کشور در کره جنوبی برگزار می شود و تیم ایران با حضور ۱۰ نماینده در اوزان مختلف در این دوره از مسابقات که امتیاز آن در رنکینگ المپیکی محاسبه می شود، به دیدار رقبای خود می روند.
شبکه ورزش با برنامه «مثبت ورزش» این رقابت ها را با تحلیل فنی و گزارشگری اختصاصی روزهای ۲۹ تا ۳۰ تیر این مسابقات را به صورت زنده پوشش می دهد.