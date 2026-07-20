پوشش زنده رقابت های تکواندو در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این دوره از مسابقات طی روزهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه با حضور ۶۸۴ تکواندوکار از ۶۳ کشور در کره جنوبی برگزار می شود و تیم ایران با حضور ۱۰ نماینده در اوزان مختلف در این دوره از مسابقات که امتیاز آن در رنکینگ المپیکی محاسبه می شود، به دیدار رقبای خود می روند.

شبکه ورزش با برنامه «مثبت ورزش» این رقابت ها را با تحلیل فنی و گزارشگری اختصاصی روزهای ۲۹ تا ۳۰ تیر این مسابقات را به صورت زنده پوشش می دهد.