صالحی: پشت میدان را با اختلاف خالی نکنیم

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: ‌از جنگ تحمیلی دوازده روزه تاکنون، تکلیف مکرر و موکد رهبر شهید و مقام معظم رهبری بر حفظ و تقویت اتحاد مقدس بوده است.

وی افزود: از آتش‌بس تاکنون را مرور کنیم، چقدر به آن توصیه عمل کرده‌ایم؟

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر نشان کرد: خیابان و رسانه را با برچسب‌زنی و ذهنیت‌سازی آلوده نسازیم و پشت میدان را با اختلاف خالی نکنیم.