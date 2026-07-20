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صالحی: پشت میدان را با اختلاف خالی نکنیم

صالحی: پشت میدان را با اختلاف خالی نکنیم
کد خبر : 1815844
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: خیابان و رسانه را با برچسب‌زنی و ذهنیت‌سازی آلوده نسازیم و پشت میدان را با اختلاف خالی نکنیم.

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: ‌از جنگ تحمیلی دوازده روزه تاکنون، تکلیف مکرر و موکد رهبر شهید و مقام معظم رهبری بر حفظ و تقویت اتحاد مقدس بوده است.

وی افزود: از آتش‌بس تاکنون را مرور کنیم، چقدر به آن توصیه عمل کرده‌ایم؟

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر نشان کرد: خیابان و رسانه را با برچسب‌زنی و ذهنیت‌سازی آلوده نسازیم و پشت میدان را با اختلاف خالی نکنیم.

 

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