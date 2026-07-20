آغاز ارسال کتاب به کتابخانههای عمومی در طرح «شهرزاد»
طرح «شهرزاد» با هدف تأمین و توزیع کتاب در کتابخانههای عمومی کشور وارد مرحله آمادهسازی و ارسال آثار شد.
به گزارش ایلنا، کتابهای خریداریشده توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور در قالب طرح «شهرزاد»، پس از ورود به انبار مرکزی، در فرایندی منظم تجمیع، تفکیک، آمادهسازی و بستهبندی میشوند تا براساس نیازسنجی و سهمیه تعیینشده، به کتابخانههای عمومی سراسر کشور ارسال شوند.
این مرکز، یکی از حلقههای اصلی زنجیره تأمین منابع کتابخانهای نهاد به شمار میرود؛ جاییکه هزاران جلد کتاب، پس از طی مراحل آمادهسازی، راهی کتابخانههای عمومی در استانهای مختلف میشوند تا در اختیار اعضا و علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی قرار گیرند.