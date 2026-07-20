آغاز عملیات مرمت حمام تاریخی قلعه بافق

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، عملیات اجرایی مرمت حمام تاریخی قلعه، به عنوان یکی از آثار ارزشمند و وقفی بافت تاریخی این شهرستان، با هدف حفاظت و احیای این بنای قاجاری آغاز شد.

این اثر تاریخی که در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ با شماره ۳۴۳۳۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی در حال مرمت است.

عملیات مرمت این بنا شامل اقدامات فنی و تخصصی نظیر بازسازی پله‌های فرسوده، اجرای کف‌فرش سنتی، اندودکاری با کاه‌گل، اجرای ناودان‌های هدایت آب‌های سطحی، نما چینی با آجر سنتی و بندکشی اصولی در راستای استحکام‌بخشی و یکپارچه‌سازی نما است.

تمامی مراحل این پروژه با نظارت دقیق کارشناسان میراث فرهنگی و با تأکید بر استفاده از مصالح بومی و شیوه‌های سنتی معماری انجام می‌شود تا اصالت تاریخی بنا حفظ شود.

پیش‌بینی می‌شود با اتمام این عملیات، حمام تاریخی قلعه ضمن برخورداری از حفاظت بلندمدت، آماده بهره‌برداری با کاربری فرهنگی شود.

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