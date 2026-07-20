مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام خبر داد:
آمادگی زیرساختهای گردشگری ایلام برای میزبانی از زائران اربعین حسینی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام از آمادگی کامل زیرساختهای گردشگری استان برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتهای اقامتی و گردشگری استان برای میزبانی شایسته از زائران بسیج شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، فرزاد شریفی امروز ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به تردد گسترده زائران از مرز بینالمللی مهران در ایام اربعین، برنامهریزیهای لازم برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و فراهمسازی امکانات مناسب برای زائران انجام شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام افزود: خانهمسافرها، اقامتگاههای بومگردی، هتلها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز استان با آمادگی کامل در خدمت زائران خواهند بود و نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات، رعایت نرخهای مصوب و ارتقای کیفیت خدماترسانی در دستور کار قرار دارد.
شریفی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر گردشگری استان ایلام گفت: اربعین فرصتی ارزشمند برای معرفی جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان به زائران از سراسر کشور و کشورهای مختلف است و تلاش میکنیم با ارائه خدمات مطلوب، زمینه آشنایی بیشتر مسافران با ظرفیتهای گردشگری ایلام فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام تصریح کرد: معرفی آثار تاریخی، اماکن گردشگری، صنایعدستی و سوغات محلی در کنار خدماترسانی به زائران، میتواند نقش مهمی در رونق اقتصاد گردشگری، افزایش ماندگاری مسافران و حمایت از فعالان این حوزه داشته باشد.
او در پایان با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، فرمانداریها، بخش خصوصی و فعالان گردشگری استان، تأکید کرد: همافزایی میان همه دستگاهها زمینه ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین را فراهم کرده و استان ایلام با تمام ظرفیت خود آماده استقبال از خیل عظیم عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.