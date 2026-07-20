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توسعه گردشگری نجومی در فردوس با احداث ساختمان نجوم و محیط زیست در کویر پلند

توسعه گردشگری نجومی در فردوس با احداث ساختمان نجوم و محیط زیست در کویر پلند
کد خبر : 1815819
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رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس از پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه ساختمان نجوم و محیط‌زیست در منطقه گردشگری کویری پلند خبر داد و بر لزوم تامین اعتبار برای تکمیل این طرح گردشگری تاکید کرد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، کاظم شبنم‌زاده روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر شهرستان فردوس در حوزه گردشگری نجومی اظهار کرد: آسمان تاریک با کمترین آلودگی نوری در منطقه گردشگری کویری پلند، یکی از مهم‌ترین محرک‌های توسعه صنعت گردشگری در این منطقه است. 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس با بیان اینکه با توجه به استقبال گسترده مسافران و گردشگران، توسعه زیرساخت‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، افزود: در این راستا، ۲۰۰۰ مترمربع زمین برای احداث طرح ساختمان نجوم و محیط‌زیست در منطقه مظفری پلند به پیمانکار واگذار شد. 

او تصریح کرد: بر اساس مطالعات و جانمایی‌های انجام شده در سال ۱۳۹۸، محل احداث این ساختمان در مجاورت سایت پرورش گونه‌های جانوری در دهکده گردشگری پلند تعیین و عملیات اجرایی آن آغاز شد. 

شبنم‌زاده افزود: این پروژه در سال جاری با حمایت فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، موفق به دریافت یک میلیارد تومان اعتبار جدید شد که با تعیین پیمانکار در ماه جاری، ادامه عملیات اجرایی شامل تکمیل دیوارکشی ساختمان، شیب‌بندی و اجرای حصار دور محوطه در دستور کار قرار گرفت. 

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس در پایان ضمن تاکید بر لزوم شتاب‌بخشی به تکمیل این زیرساخت گردشگری گفت: برای تکمیل نهایی و بهره‌برداری از این طرح، مبلغ ۸ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که امید داریم با حمایت و نگاه ویژه مسئولان استانی، شاهد تحقق این امر و رونق بیش از پیشث گردشگری نجومی در فردوس باشیم.

 

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