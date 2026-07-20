بیانیه پایانی اجلاس وزرای فرهنگ سازمان همکاری شانگهای امضا شد

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیانیه پایانی بیست و سومین اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو شانگهای به امضای روسای هیات‌های شرکت‌کننده و همچنین سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.

با امضای این بیانیه، این دوره از اجلاس در شهر چولپون اتا به کار خود در قرقیزستان پایان داد.

در بخشی از این بیانیه که به امضای تمامی اعضا رسید، آمده است: «اعضا با تاکید بر اینکه توسل به زور غیرقابل‌قبول است، بر اهمیت بیانیه سازمان همکاری شانگهای مورخ ۲ مارس ۲۰۲۶ درباره توجه به وضعیت پیرامون جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.

آنان مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه خود را به خانواده‌های قربانیان حملات به ایران ابراز داشته و حمایت و همبستگی کامل خود را با دولت و ملت ایران اعلام کردند.

طرف‌ها همچنین نگرانی عمیق خود را نسبت به حملات نظامی علیه قلمرو جمهوری اسلامی ایران، از جمله حملات به مراکز فرهنگی و بشردوستانه و نیز بناها و آثار تاریخی و میراث باستانی این کشور، ابراز کردند.»

براساس این گزارش، بیست و سومین اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای یکشنبه (۲۸ تیرماه) با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل اقامت رییس جمهور قرقیزستان در شهر چولپون اتا برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور شرکت در بیست‌وسومین نشست وزرای فرهنگ سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است.

دیدار، گفت‌وگو و ضیافت شام با ایرانشناسان، اساتید زبان فارسی و اساتید دانشگاه قرقیزستان و ملاقات‌های دوجانبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزرای فرهنگ کشورهای شرکت‌کننده، حضور در افتتاحیه بیست و سومین نشست وزاری فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، آیین اهدای جوایز برگزیدگان جشنواره بین‌المللی فیلم کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای و ضیافت رسمی شام به میزبانی وزیر فرهنگ قرقیزستان برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر است.

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