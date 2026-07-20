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شعری از افشین علا برای زهرا حداد عادل

شعری از افشین علا برای زهرا حداد عادل
کد خبر : 1815786
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افشین علا تازه‌ترین شعر خود را به زهرا حداد عادل، همسر شهید رهبر معظم انقلاب (آیت‌الله العظمی سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای) تقدیم کرده است.

به گزارش ایلنا، افشین علا در شعری، از شهید زهرا حداد عادل یاد کرده و یکی از غزل‌های خود را به او تقدیم کرده است.

متن شعر افشین علا که «ستون عرش» نام دارد، به شرح زیر است:

ای خوشا در عشق چون زهرای اطهر سوختن

مهر جاویدان شدن در راه حیدر سوختن

در سبکباری خرامان مثل سروی در چمن

در وفاداری چو شمع از پای تا سر سوختن

در هجوم اشقیا تقدیر زهرا سیرتان

نیست جز در پشت آن دیوار و آن در سوختن

تو ستون عرشی و ما استن حنانه‌‌ایم

سهم تو در وصل بود و سهم ما در سوختن

تا که بسپاری ولایت را به دست صاحبش

انتخابت بود پیش چشم همسر سوختن

کودکانت را چه غم؟ چون انس دارند از ازل 

مثل اولاد علی با داغ مادر سوختن

مرغ حق بودی شدی سیمرغ در عرش برین

کی توان ققنوس قاف عشق را پر سوختن

تا شوی مضمون شعر سالکان راه عشق

ای خوشا چون مصرعی در بیت رهبر سوختن

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