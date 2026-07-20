رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد؛
تلاش برای بازکردن مسیر گردشگری بلاروس/ درخواست بخش خصوصی برای رفع مشکلات مسیر گردشگری تهران-مینسک به سفیر بلاروس ارایه شد
ایران و بلاروس در تلاش برای افزایش تعاملات گردشگری هستند و دیمیتری کالتسوف سفیر بلاروس در ایران، بر لزوم توسعه روابط گردشگری دو کشور تاکید کرده است و اینک عضو کمیسیون گردشگری اتاق میگوید: تفاهمنامه امضا شده توسط رییس جمهوری کشورمان در سفر به بلاروس هم اکنون در کمیتههای فنی گردشگری مینسک در حال نهایی شدن است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بلاروس در همسایگی روسیه و کشوری واقع در غرب لهستان و در همسایگی اروپا است که به اعلام فعالان گردشگری پیش از سفر رییس جمهور ایران به آن کشور و امضای تفاهمنامه گردشگری میان ایران و بلاروس، سخت گیری بسیاری در صدور ویزا برای ایرانیها انجام میداد و براساس آنچه این فعالان به ایلنا گفتهاند تنها در صورت داشتن ویزای روسیه سختگیریهای مرتبط با صدور روادید برای ورود ایرانیها به آن کشور کاهش مییابد.
این در حالی است که ایران نیاز به دریافت ویزا برای شهروندان و اتباع بلاروس را بصورت یکجانبه لغو کرده است و اتباع آن کشور میتوانند بدون نیاز به دریافت ویزا به ایران سفر کنند.
سیدمصطفی موسوی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با ایلنا در خصوص دیدار صورت گرفته با سفیر بلاروس که با حضور نمایندگان وزارت میراث فرهنگی و وزارتخارجه در محل اتاق ایران برگزار شد، اعلام کرد: در این نشست که اعضای سفارت بلاروس نیز حضور داشتند مسایل و مشکلات مرتبط با توسعه روابط گردشگری ایران و بلاروس مطرح شد و از سفیر بلاروس خواسته شد با حضور فعال در ایران علاوه بر اعزام گردشگران آن کشور به ایران سعی خود را بر تسهیل سفر ایرانیها به آن کشور انجام دهد.
موسوی اعلام کرد: در نشست مشترک اتاق ایران و سفارت بلاروس بر لزوم فعالسازی تورهای آشناسازی ایران و بلاروس برای تو اپراتورهای دو کشور و همچنین لزوم برقراری پرواز مستقیم به دو کشور تاکید شد.
او با اعلام اینکه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران از سفیر بلاروس درخواست کرد که مقدمات حضور توراپراتورها و آژانسهای گردشگری بلاروس در نمایشگاههای ایران فراهم شود و امکان حضور طرف ایرانی در نمایشگاههای گردشگری و رویدادهای متعدد فرهنگی و تجاری بلاروس نیز فراهم شود.
موسوی اعلام کرد: برغم وجود ظرفیتهای توسعه گردشگری ایران و بلاروس که یکی از شرکای تجاری خوب ایران در حوزه تجهیزات پزشکی، صنایع کشاورزی و کانیهای معدنی است، تاکنون گام جدی در گشودن این مسیر جدید در حوزه گردشگری برداشته نشده و به همین دلیل اتاق بازرگانی ایران پیشگام برقراری مسیر گردشگری ایران و بلاروس شده است.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تفاهمنامه امضا شده توسط رییس جمهوری کشورمان در سفر به بلاروس هم اکنون در کمیتههای فنی گردشگری مینسک در حال نهایی شدن است و بلافاصله پس از نهایی شدن این تفاهمنامه اتاق بازرگانی ایران همچون بخش دولتی وظیفه خود میداند که حضور بخش خصوصی گردشگری دو کشور را به منظور انجام گفتوگوهای موثر برای اعزام گردشگر به دو کشور تقویت کند.
گفتنی است کشور بلاروس پیشتر در فهرست بازارهای هدف گردشگری ایران قرار داشت که به دلیل کم کاری و سهل انگاری در تقویت مسیر گردشگری دو جانبه میان تهران و مینسک از فهرست کشورهای بازار هدف ایران حذف شد و حالا به نظر میرسد با اجرایی شدن تفاهمنامه گردشگری که پیشتر به امضای روسای جمهور دو کشور رسیده است، نام آن کشور بار دیگر در فهرست بازارهای هدف گردشگری ایران قرار بگیرد.