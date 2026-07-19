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«یادگاری برای ایلیا»؛ مستندی از جنایت آمریکا در لامرد روی آنتن تلویزیون

«یادگاری برای ایلیا»؛ مستندی از جنایت آمریکا در لامرد روی آنتن تلویزیون
کد خبر : 1815576
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فیلم مستند "یادگاری برای ایلیا" تولید شبکه‌ی مستند، داستان زندگی ایلیا خاتمی پسر بچه‌ی لامردی است که در جنگ ۴۰ روزه به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا، فیلم مستند «یادگاری برای ایلیا» با روایتی متفاوت از جنایت آمریکایی صهیونیستی در لامرد امشب یکشنبه ۲۸ تیر ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه‌ی مستند می‌رود.

این فیلم مستند درباره‌ی ایلیا خاتمی، پسربچه‌ای اهل لامرد، فوتبال دوست و پرشور است که در جنگ رمضان در پی حمله‌‌ی وحشیانه بر اثر انفجار موشک پی‌آراس‌ام توسط آمریکا به ورزشگاه شهید نعیمی لامرد شهید می‌شود.

این فیلم مستند بر اساس مصاحبه با خانواده، دوستان و آشنایان او، علاوه بر روایت نحوه‌ی شهادت مظلومانه‌ی ایلیا، به بررسی خلقیات و تفریحات و رویاهای او می‌پردازد. از جمله رویای فوتبالیست شدن که بخش مهمی از زندگی او را تشکیل داده بود.

این فیلم مستند در بهار امسال پس از حمله‌ی ناجوانمردانه آمریکا به لامرد استان فارس، تصویربرداری شد و هم اکنون برای اولین بار از تلویزیون پخش می‌شود.

براساس این گزارش، مستند «یادگاری برای ایلیا» تولید شبکه‌ی مستندسیما است و امشب یکشنبه ۲۸ تیر ساعت ۲۱ از شبکه‌ی مستند سیما پخش می‌شود و بازپخش آن ساعت ۵ و ۹ صبح دوشنبه خواهد بود. همچنین پخش دوم آن فردا دوشنبه ۲۹ تیر ساعت ۲۲ از شبکه‌ی مستند سیما است و بازپخش‌های آن ساعت ۶ و ۱۰ صبح سه‌شنبه ۳۰ تیر خواهد بود.

تهیه‌کننده این فیلم مستند فاطمه بوربور و اصغر احمدپور و کارگردان آن محمدهادی حاجیان و امیرحسین آشوری است. از دیگر عوامل آن می‌توان به مدیر فیلمبرداری: علی شورورزی، گروه فیلمبرداری: محمد صفوی شاملو و حسن صمدی، تدوین: فاطمه بوربور و محمدهادی حاجیان، صدابردار و تولید: محمدهادی حاجیان و امیرحسین آشوری و پوستر: فرهاد هدایت اشاره کرد.

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