علی دارابی در پیامی درگذشت اسماعیل یغمایی را تسلیت گفت
قائممقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون میراث فرهنگی کشور، در پی درگذشت استاد اسماعیل یغمایی، باستانشناس پیشکسوت ایران، پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در پی درگذشت باستان شناس شهیر ایران پیام تسلیت نوشت. ؛ در متن این پیام آمده است:
با اندوهی عمیق، خبر درگذشت استاد ارجمند آقای اسماعیل یغمایی، باستانشناس و پیشکسوت میراث فرهنگی ایران را دریافت کردم.
استاد یغمایی یکی از آن معدود چهرههایی بود که عمر خود را بیوقفه وقف کاوش، حفاظت و معرفی میراث کهن این سرزمین کرد. از محوطههای حصار دامغان و بردکسیاه برازجان گرفته تا قلایچی بوکان و شوش، رد پای تلاشهای علمی و میدانی ایشان در تاریخ باستانشناسی ایران به روشنی ثبت شده است.
خدمات ایشان نه فقط در گزارشهای فنی و مقالات علمی، بلکه در دفاع جانانه و بیسازش از میراث فرهنگی ایران، در حافظه تاریخی این کشور ماندگار خواهد ماند.
استاد یغمایی با قلم تأثیرگذار و روحیهای شاعرانه و داستانگو، میراثی فراتر از خاک و سفال به یادگار گذاشت، میراثی که در کتابهایی چون «وقتی بچه بودم» و فیلم «پرنیان» نیز بازتاب یافته است.
هجرت او -همانطور که خود نوشته بود- با دستانی خالی از مادیات، اما پر از افتخار و خدمت به ایران بود.
از سوی خود و همکارانم در معاونت میراث فرهنگی، این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم ایشان، جامعه علمی باستانشناسی و تمامی دوستداران میراث فرهنگی تسلیت عرض میکنم.
روح بلند استاد یغمایی با مفاخر علمی و فرهنگی ایران همنشین باد و خداوند متعال به بازماندگان صبر و اجر فراوان عطا فرماید.
علی دارابی
قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور
۲۸ تیرماه ۱۴۰۵