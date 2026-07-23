«هوش مصنوعی» گوشه «رینگ»!
مقابله گسترده با موسیقیهای غیر واقعی/ ۷۵ میلیون آهنگ توسط اسپاتیفای حذف شد!
هر روز بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ آهنگ در اسپاتیفای آپلود میشود. با این حساب چالش تفکیک موسیقی واقعی از هرزنامههای تولیدشده با هوش مصنوعی به سرعت در حال رشد است. مدیران اسپاتیفای برای مقابله با این بحران دست به حذفی گسترده زدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از «nbcnews»، پلتفرم بزرگ و بینالمللی اسپاتیفای، هفتاد و پنج میلیون آهنگ تولید شده توسط هوش مصنوعی را در مبارزه با اسپم موسیقی حذف کرده است.
در ادامه این خبر آمده است؛ این غول پخش موسیقی همچنین برچسبهای افشاگری هوش مصنوعی و تأیید هویت هنرمندان را راهاندازی کرده تا شنوندگان به این واسطه بتوانند موسیقی انسانی را از محتوای ساختهشده توسط هوش مصنوعی تشخیص دهند.
اسپاتیفای این هفته تأیید کرد که طی یک سال گذشته بیش از ۷۵ میلیون آهنگ که به عنوان محتوای اسپم یا سوءاستفادهآمیز تولیدشده توسط هوش مصنوعی شناسایی شده بودند، از این پلتفرم حذف کرده است. این غول پخش موسیقی با موجی صنعتی از موسیقیهای ساختهشده توسط هوش مصنوعی دستوپنجه نرم میکند که کاتالوگ و سیستم پرداخت حق امتیاز این شرکت را مورد تهدید قرار میدهد.
سام دوبوف، مدیر جهانی هنرمندان، بازاریابی و سیاستگذاری اسپاتیفای، اعلام کرد که این شرکت مانع استفاده هنرمندان از هوش مصنوعی به عنوان ابزار خلاقانه نخواهد شد، اما میخواهد مطمئن شود که شنوندگان بدانند چه زمانی محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی میشنوند.
این حذفها همچنین، آهنگهایی را هدف قرار میدهد که برای گمراه کردن شنوندگان، جعل هویت هنرمندان از طریق دیپفیک صوتی، یا بهرهکشی از سیستمهای توصیه و پرداخت پلتفرم از طریق آپلود انبوه و محتوای تکراری طراحی شدهاند.
سیل وحشتناک آپلودها
هر روز بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ آهنگ در اسپاتیفای آپلود میشود و چالش تفکیک موسیقی واقعی از هرزنامههای تولیدشده با هوش مصنوعی به سرعت در حال رشد است.
این در حالی است که سرویس رقیب، Deezer، در ماه آوریل اعلام کرد؛ ۴۴ درصد از تمام آپلودهای جدید در پلتفرمش اکنون توسط هوش مصنوعی تولید میشوند؛ این رقم به حدود ۷۵٬۰۰۰ آهنگ هوش مصنوعی در روز میرسد که در مدت ۱۶ ماه ۶۵۰ درصد افزایش داشته است!
تحلیلگران صنعت این اعداد را نشانهای از یک مشکل فراگیر در سراسر پلتفرمهای پخش موسیقی دانستهاند.
با وجود حجم بالای آپلودهای تولیدشده با هوش مصنوعی، دوبوف اشاره کرد که میزان استقبال واقعی شنوندگان از چنین محتوایی بسیار ناچیز است.
وی گفت: «وقتی موسیقی کاملاً تولیدشده با هوش مصنوعی را بررسی میکنیم — که نگرانیهایی را برمیانگیزد — میبینیم که سهم آن از کل مصرف به مراتب کمتر از یک درصد است. شنوندگان به آن علاقهای ندارند و ما شاهد تعامل بسیار پایینی با این آهنگها هستیم.»
سیاستهای جدید و اقدامات شفافیتسازی
رویکرد اسپاتیفای در مقابله با این مشکل، یک برنامه سهمحوری است که در سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام شد.
یک؛ ایجاد سیاست ضدجعل هویت که کلونسازی صدای هنرمندان با هوش مصنوعی بدون مجوز را ممنوع میکند.
محور دوم، ایجاد یک فیلتر تشخیص اسپم برای مقابله با آپلودهای انبوه و آهنگهای کوتاه مصنوعی است.
محور آخر نیز یک سیستم اعلام استفاده از هوش مصنوعی است که مبتنی بر استاندارد متادیتای DDEX (مبادله دادههای دیجیتال)، کار میکند.
از آوریل ۲۰۲۶، اسپاتیفای شروع به نمایش اعتبارنامههای هوش مصنوعی در اپلیکیشن خود کرد تا هنرمندان بتوانند مشخص کنند که هوش مصنوعی در کجا و چگونه در بخشهایی مانند صداگذاری، نوازندگی، ترانهسرایی یا تولید موسیقی نقش داشته است.
این شرکت همچنین یک برنامه تأیید هنرمندان با نشان تیک سبز معرفی کرده تا شنوندگان بتوانند خالقان انسانی واقعی را از دیگران تشخیص دهند.
دوبوف تأکید کرد که اسپاتیفای موسیقی هوش مصنوعی را به طور کلی ممنوع نمیکند، بلکه هدف آن مقابله با اسپم، تقلب و جعل هویت است؛ در حالی که موسیقیهایی که با کمک هوش مصنوعی ساخته شدهاند و به درستی اعلام و افشا شدهاند، همچنان مجاز به حضور در پلتفرم خواهند بود.
حفاظت از صندوق حقالزحمهها
میزان اهمیت موضوع قابل توجه است. اسپاتیفای سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار از طریق مدل حقالزحمه مبتنی بر سهم پخش، به هنرمندان پرداخت میکند.
در این سیستم، هر قطعهای که پخش میشود از همان صندوق مشترک سهم میبرد؛ به این معنا که بارگذاریهای تقلبی یا اسپمگونه هوش مصنوعی میتوانند پرداختیها را از هنرمندان واقعی منحرف کنند. اسپاتیفای با کنار گذاشتن قطعات مشکوک از فهرستهای پیشنهادی و حذف کامل موارد آشکارا متخلف، تلاش میکند اطمینان حاصل کند که حقالزحمهها به «هنرمندان تأیید شده، انسانی و اصیل» تعلق گیرد.