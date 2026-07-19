دارابی در این نشست، ضمن قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده، اعلام کرد: روند ثبت جهانی مسجدجامع قاین به نتیجه رسیده و این اثر تاریخی به‌طور قطعی در پرونده مساجد ایرانی برای ثبت جهانی قرار خواهد گرفت.

همچنین مقرر شد که روستای تاریخی افین در اولویت ثبت جهانی روستاهای هدف گردشگری قرار گیرد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور از اعزام بازرس ویژه این وزارتخانه به شهرستان‌های قاینات و زیرکوه خبر داد تا موضوعات مرتبط با تعیین تکلیف اراضی مردم در بافت تاریخی شهر قاین، واگذاری سهم وزارتخانه در هتل نیمه‌تمام قاین و بررسی وضعیت پروژه‌های تاریخی و گردشگری از جمله قلعه زیرزمینی نیگ را از نزدیک بررسی کند.

دارابی گفت: این اقدامات با هدف رفع موانع موجود، تسریع در اجرای پروژه‌ها، تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز و تقویت زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان‌های قاینات و زیرکوه انجام می‌شود.