«مسجدجامع قاین» در نوبت ثبت جهانی است/ تعیین تکلیف پروژههای گردشگری قاینات و زیرکوه
در پی رایزنیهای نماینده مردم شهرستانهای قاینات و زیرکوه در مجلس با وزارت میراثفرهنگی، خبرهای خوشی از نهاییشدن فرآیند ثبت جهانی مسجدجامع قاین و گرهگشایی از پروژههای معطلمانده گردشگری این منطقه منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری،سلمان اسحاقی، نماینده مردم شهرستانهای قاینات و زیرکوه، در دیدار با علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ گزارشی از روند پیگیریهای انجامشده درباره ثبت جهانی مسجد جامع قاین، ثبت جهانی روستای افین، تعیین تکلیف اراضی واقع در بافت تاریخی شهر قاین، سهم وزارت میراثفرهنگی در هتل نیمهتمام قاین و تأمین اعتبار برای مرمت و احیای قلعه زیرزمینی نیگ ارائه کرد.
دارابی در این نشست، ضمن قدردانی از پیگیریهای انجامشده، اعلام کرد: روند ثبت جهانی مسجدجامع قاین به نتیجه رسیده و این اثر تاریخی بهطور قطعی در پرونده مساجد ایرانی برای ثبت جهانی قرار خواهد گرفت.
همچنین مقرر شد که روستای تاریخی افین در اولویت ثبت جهانی روستاهای هدف گردشگری قرار گیرد.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور از اعزام بازرس ویژه این وزارتخانه به شهرستانهای قاینات و زیرکوه خبر داد تا موضوعات مرتبط با تعیین تکلیف اراضی مردم در بافت تاریخی شهر قاین، واگذاری سهم وزارتخانه در هتل نیمهتمام قاین و بررسی وضعیت پروژههای تاریخی و گردشگری از جمله قلعه زیرزمینی نیگ را از نزدیک بررسی کند.
دارابی گفت: این اقدامات با هدف رفع موانع موجود، تسریع در اجرای پروژهها، تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز و تقویت زیرساختهای گردشگری در شهرستانهای قاینات و زیرکوه انجام میشود.