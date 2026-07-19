بکارگیری ۵۶۰۰ اتوبوس برای اربعین/ زائران چگونه بلیت بخرند؟
مدیرکل دفتر حملونقل مسافری سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: از مجموع ۱۴ هزار دستگاه اتوبوس فعال کشور، حدود ۵۶۰۰ دستگاه با عمر کمتر از ۱۵ سال قابلیت تردد در مسیرهای متوسط و طولانی را دارند که این ناوگان حداکثر ظرفیت خود را برای جابهجایی زائران اربعین به کار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مرتضی اللهیاری مدیرکل دفتر حملونقل مسافری سازمان راهداری و حملونقل جادهای اظهار کرد: زائران اربعین میتوانند بلیت سفر خود را از طریق درگاههای اینترنتی شرکتهای حملونقل، اتحادیه تعاونیهای مسافربری و کانون انجمنهای صنفی شرکتهای حملونقل یا به صورت حضوری از پایانههای مسافربری سراسر کشور تهیه کنند.
او افزود: در مسیرها و زمانهای پرتردد شرکتهای حملونقل با راهاندازی سرویسهای فوقالعاده، ظرفیت جابهجایی زائران را افزایش خواهند داد.
اللهیاری با بیان اینکه از مجموع ۱۴ هزار دستگاه اتوبوس فعال کشور، حدود ۵۶۰۰ دستگاه با عمر کمتر از ۱۵ سال قابلیت تردد در مسیرهای متوسط و طولانی را دارند، گفت: این ناوگان حداکثر ظرفیت خود را برای جابهجایی زائران اربعین به کار خواهد گرفت.
او ادامه داد: برای مسیرهای کوتاه نیز از ناوگان مینیبوس و سواری کرایه استفاده میشود تا پاسخگوی تقاضای سفر زائران باشد.
مدیرکل دفتر حملونقل مسافری سازمان راهداری خاطرنشان کرد: بیشترین تقاضای سفر زائران به ترتیب مربوط به مرزهای مهران، شلمچه و خسروی است که اصلیترین مبادی خروجی زائران اربعین به شمار میروند.
اللهیاری در یک مصاحبه تلویزیونی به افزایش خدمات به مسافرانی که با خودرو تردد میکنند نیز اشاره کرد و گفت: بسیاری از زائران اربعین حسینی با خودروی شخصی به عتبات سفر میکنند که سازمان راهداری خود را موظف میداند تا خدمات را در راهدارخانهها افزایش دهد. این راهدارخانهها محل استقرار پلیس راه و تیمهای امدادی و فنی ناوگان است که در صورت نیاز، خدمات مورد نیاز هموطنان را انجام خواهد داد.