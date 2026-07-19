وی جذب نیروهای متخصص و اعضای هیئت علمی را از مهم‌ترین نیازهای پایگاه پژوهشی میراث دفاع دانست و گفت: رفع کمبود نیروی انسانی و بهره‌گیری از متخصصان این حوزه، زمینۀ توسعۀ پژوهش‌های تخصصی، تولید دانش و گسترش فعالیت‌های علمی پایگاه را فراهم خواهد کرد.

ذوالفقاری همچنین به ظرفیت‌های پایگاه پژوهشی میراث دفاع در شرایط جنگی و بحران اشاره کرد و افزود: این پایگاه با برخورداری از دانش تخصصی و تجربۀ پژوهشی، می‌تواند در چنین شرایطی نقش مؤثری در پشتیبانی علمی از تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایفا کند.

رئیس پایگاه پژوهشی میراث دفاع در ادامۀ این نشست، طرح «اطلس میراث دفاع» را به‌عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی این پایگاه معرفی کرد. این طرح با استقبال رئیس پژوهشگاه و اعضای هیئت‌رئیسه روبه‌رو شد و بر ضرورت تدوین و اجرای آن به‌منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و معرفی میراث دفاع کشور و ایجاد مرجعی جامع برای پژوهشگران و مدیران تأکید شد.

در پایان نیز بر تقویت جایگاه پایگاه پژوهشی میراث دفاع، حمایت از برنامه‌های پژوهشی آن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی این مجموعه برای پاسخگویی به نیازهای کشور در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، مدیریت بحران و دفاع از میراث تأکید شد.