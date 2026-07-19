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علی دارابی درگذشت اسماعیل یغمایی را تسلیت گفت

علی دارابی درگذشت اسماعیل یغمایی را تسلیت گفت
کد خبر : 1815517
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قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون میراث فرهنگی کشور، در پی درگذشت استاد اسماعیل یغمایی، باستان‌شناس پیشکسوت ایران، پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است:

با اندوهی عمیق، خبر درگذشت استاد ارجمند آقای اسماعیل یغمایی، باستان‌شناس و پیشکسوت میراث فرهنگی ایران را دریافت کردم.

استاد یغمایی یکی از آن معدود چهره‌هایی بود که عمر خود را بی‌وقفه وقف کاوش، حفاظت و معرفی میراث کهن این سرزمین کرد. از محوطه‌های حصار دامغان و بردک‌سیاه برازجان گرفته تا قلایچی بوکان و شوش، رد پای تلاش‌های علمی و میدانی ایشان در تاریخ باستان‌شناسی ایران به روشنی ثبت شده است.

خدمات ایشان نه فقط در گزارش‌های فنی و مقالات علمی، بلکه در دفاع جانانه و بی‌سازش از میراث فرهنگی ایران، در حافظه تاریخی این کشور ماندگار خواهد ماند.

استاد یغمایی با قلم تأثیرگذار و روحیه‌ای شاعرانه و داستان‌گو، میراثی فراتر از خاک و سفال به یادگار گذاشت، میراثی که در کتاب‌هایی چون «وقتی بچه بودم» و فیلم «پرنیان» نیز بازتاب یافته است.

هجرت او -همان‌طور که خود نوشته بود- با دستانی خالی از مادیات، اما پر از افتخار و خدمت به ایران بود.

از سوی خود و همکارانم در معاونت میراث فرهنگی، این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم ایشان، جامعه علمی باستان‌شناسی و تمامی دوستداران میراث فرهنگی تسلیت عرض می‌کنم.

روح بلند استاد یغمایی با مفاخر علمی و فرهنگی ایران هم‌نشین باد و خداوند متعال به بازماندگان صبر و اجر فراوان عطا فرماید.

علی دارابی

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور

۲۸ تیرماه

 

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